Бущан відбив пенальті Оярсабаля, але не впорався з добиванням

Мікель Оярсабаль святкує гол. Фото: Reuters/Vincent West

Іспанський "Реал Сосьєдад" приймає київське "Динамо" у матчі Ліги Європи. Господарі поля забили гол у ворота української команди у середині першого тайму.

Підопічні Олександра Шовковського претендували на пенальті на початку поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Георгій Бущан декілька разів врятував київське "Динамо" у першому таймі матчу 6 туру основного етапу Ліги Європи проти "Реала Сосьєдаду". Голкіпер навіть відбив пенальті у виконанні Мікеля Оярсабаля, але не зумів впоратися з добиванням м'яча.

Іспанці вже забили два голи

В одній із перших атак "Динамо" претендувало на пенальті, коли Волошина в чужому штрафному майданчику збив захисник "Реала Сосьєдада". Рефері не призначив одинадцятиметровий у тій ситуації, натомість поставив пенальті до воріт киян, коли Попов наступив на ногу Оярсабалю.

Бущан відбив м'яч після удару Мікеля з точки, але чемпіон Європи-2024 першим встиг зіграти на добиванні, 1:0! А вже за кілька хвилин Кубо обіграв трьох захисників "Динамо" та відпасував під удар Беккеру. Той "вистрілив" у ближній верхній кут та подвоїв перевагу іспанців, 2:0!

На 32-й хвилині іспанці довели справу до розгрому. Оярсабаль без перешкод отримав м'яч у чужому штрафному майданчику і спокійно переграв Бущана з близької дистанції, 3:0!

Матч продовжується.

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