Реал Сосьєдад — Динамо — стартові склади на матч

Форвард "Динамо" Владислав Ванат. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

У матчі шостого туру Ліги Європи "Реал Сосьєдад" приймає в Іспанії київське "Динамо". Господарі поля претендують на вихід у плей-офф турніру, українці є абсолютними аутсайдерами.

Тренери Іманоль Альгуасіль та Олександр Шовковський вже оголосили стартові склади команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Нападник "Динамо" Едуардо Герреро. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Склади на матч "Реал Сосьєдад" — "Динамо"

"РС": Реміро — Муньос, Агуерд, Субельдія, Аранбуру - Мендес, Гонсалес, Оласагасті, Кубо — Беккер, Оярсабаль (капітан).

Тренер: Іманоль Альгуасіль.

"Динамо": Бущан (капітан) — Біловар, Попов, Дячук — Караваєв, Бражко, Михайленко, Дубінчак — Волошин, Рубчинський — Герреро.

Тренер: Олександр Шовковський.

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