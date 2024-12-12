Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шовковський обрав атакувальний склад на матч із Реал Сосьєдад arrow

Шовковський обрав атакувальний склад на матч із Реал Сосьєдад

12 грудня 2024 20:57
Станіслав Костюк - Редактор
Реал Сосьєдад — Динамо — стартові склади на матч
Форвард "Динамо" Владислав Ванат. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
Станіслав Костюк - Редактор

У матчі шостого туру Ліги Європи "Реал Сосьєдад" приймає в Іспанії київське "Динамо". Господарі поля претендують на вихід у плей-офф турніру, українці є абсолютними аутсайдерами.

Тренери Іманоль Альгуасіль та Олександр Шовковський вже оголосили стартові склади команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

Наставник київського "Динамо" знову здивував вибором футболістів на єврокубковий поєдинок. Основний форвард Владислав Ванат не вийшов на поле, натомість з перших хвилин зустрічі зіграє Едуардо Герреро.

Едуардо Герреро
Нападник "Динамо" Едуардо Герреро. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Склади на матч "Реал Сосьєдад" — "Динамо"

"РС": Реміро — Муньос, Агуерд, Субельдія, Аранбуру - Мендес, Гонсалес, Оласагасті, Кубо — Беккер, Оярсабаль (капітан).

Тренер: Іманоль Альгуасіль.

"Динамо": Бущан (капітан) — Біловар, Попов, Дячук — Караваєв, Бражко, Михайленко, Дубінчак — Волошин, Рубчинський — Герреро.

Тренер: Олександр Шовковський.

Нагадаємо, делегація "Інтера" з Маямі на чолі з Ліонелем Мессі взяла участь в урочистій події, присвяченій Гейдару Алієву.

Олександр Поворознюк символічно підтримав колегу із "Полісся" Геннадія Буткевича.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін отримає шанс залишити мадридський "Реал" уже в січні 2025 року.

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко готується взяти участь у трансферній угоді з італійським клубом.

спорт футбол Динамо Ліга Європи Реал Сосьєдад

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:30 Ліверпуль збирається купити Циганкова — що відомо

23:15 Депутатка Європарламенту на протесті у Тбілісі дала коментар

23:12 У Києві лунають вибухи — що відомо

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

23:03 Апокаліптичні краєвиди — ШІ показав можливі наслідки потепління

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

23:03 Публікувала серп і молот — на Львівщині засудили жінку

22:39 Франція заявила про свою позицію щодо вступу України в НАТО

22:33 Байден схвалив черговий пакет військової допомоги Україні

22:33 Боявся йти на війну — на Тернопільщині судили чоловіка

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

23:30 Ліверпуль збирається купити Циганкова — що відомо

23:15 Депутатка Європарламенту на протесті у Тбілісі дала коментар

23:12 У Києві лунають вибухи — що відомо

23:03 Апокаліптичні краєвиди — ШІ показав можливі наслідки потепління

23:03 Публікувала серп і молот — на Львівщині засудили жінку

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

22:39 Франція заявила про свою позицію щодо вступу України в НАТО

22:33 Байден схвалив черговий пакет військової допомоги Україні

22:33 Боявся йти на війну — на Тернопільщині судили чоловіка

22:07 На Покровському напрямку жорстокі бої — РФ хоче прорвати оборону

22:03 Не пішов на ВЛК через страх — яке покарання призначив суд

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК