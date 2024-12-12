Реал Сосьєдад — Динамо — стартові склади на матч

Шовковський обрав атакувальний склад на матч із Реал Сосьєдад
У матчі шостого туру Ліги Європи "Реал Сосьєдад" приймає в Іспанії київське "Динамо". Господарі поля претендують на вихід у плей-офф турніру, українці є абсолютними аутсайдерами.
Тренери Іманоль Альгуасіль та Олександр Шовковський вже оголосили стартові склади команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Наставник київського "Динамо" знову здивував вибором футболістів на єврокубковий поєдинок. Основний форвард Владислав Ванат не вийшов на поле, натомість з перших хвилин зустрічі зіграє Едуардо Герреро.
Склади на матч "Реал Сосьєдад" — "Динамо"
"РС": Реміро — Муньос, Агуерд, Субельдія, Аранбуру - Мендес, Гонсалес, Оласагасті, Кубо — Беккер, Оярсабаль (капітан).
Тренер: Іманоль Альгуасіль.
"Динамо": Бущан (капітан) — Біловар, Попов, Дячук — Караваєв, Бражко, Михайленко, Дубінчак — Волошин, Рубчинський — Герреро.
Тренер: Олександр Шовковський.
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