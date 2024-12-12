Мессі в Баку вшанував пам'ять Гейдара Алієва

Ліонель Мессі під час матчу за збірну Аргентини. Фото: REUTERS/Rodrigo Valle

Легендарний футболіст Ліонель Мессі та ще кілька його партнерів по команді прибули до Азербайджану. Там, серед іншого, вони відвідали могилу колишнього президента країни.

Гравці американського "Інтера" Маямі Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс та Жорді Альба вшанували пам'ять колишнього глави Азербайджану Гейдара Алієва, пише Media.az.

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Мессі разом з одноклубниками напередодні прибув до Баку. Вони беруть участь у благодійному заході у Baku Crystal Hall.

В ЗМІ уточнюють, що там пройшов показ фільму, присвяченого футбольному життю та боротьбі знаменитого аргентинця.

Під час візиту до Азербайджану Мессі також зустрівся з місцевими дітьми, які захоплено реагували на появу свого кумира.

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