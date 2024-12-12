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Баварія може підписати не Мудрика, а іншого гравця з України

12 грудня 2024 14:44
Станіслав Костюк - Редактор
Лунін став претендентом на трансфер до Баварії — що відомо
Тренер "Баварії" Венсан Компані. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
Станіслав Костюк - Редактор

Мюнхенська "Баварія" анонсувала придбання нових футболістів під час трансферного зимового вікна. Цю інформацію підтвердив і головний тренер команди Венсан Компані та спортивний директор клубу Макс Еберль.

Одним із новачків "Баварії" може стати український футболіст, повідомляє Cadena SER.

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У "Баварії" прокоментували інформацію про інтерес до Михайла Мудрика, але дали зрозуміти, що мюнхенський клуб не готовий вести переговори про перехід півзахисника. "Челсі" встановив на гравця високу трансферну ціну.

Венсан Компані
Тренер Компані та голкіпер Нойєр. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Хто може перейти до "Баварії"

Мюнхенський клуб планує запросити гравців на позицію воротаря та центрального захисника. У випадку з футболістом лінії оборони йдеться про захисника збірної Німеччини та "Баєра" Джонатана Та, чий контракт із леверкузенським клубом скоро закінчиться.

Андрій Лунін
Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Одним із кандидатів на роль нового голкіпера "Баварії" є Андрій Лунін. Українець хоче піти з "Реала" попри те, що нещодавно підписав довгостроковий контракт із клубом. Мадридці не проти продати воротаря, проте сума в 50 млн євро відлякує потенційних покупців. "Баварія" хоче домогтися зниження вартості Луніна, а натомість піде на поступки при переговорах щодо Альфонсо Дейвіса, на якого претендує "Реал".

Нинішнього сезону Андрій Лунін зіграв 5 матчів за мадридську команду. У двох із них йому вдалося зберегти ворота в недоторканності.

Нагадаємо, захисник збірної України може змінити чемпіонат Англії на італійську Серію А.

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін Баварія

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