Лунин стал претендентом на трансфер в Баварию — что известно

Тренер "Баварии" Венсан Компани. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Мюнхенская "Бавария" анонсировала приобретение новых футболистов во время зимнего трансферного окна. Эту информацию подтвердил и главный тренер команды Венсан Компани, и спортивный директор клуба Макс Эберль.

Одним из новичков "Баварии" может оказаться украинский футболист, сообщает Cadena SER.

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Тренер Компани и голкипер Нойер. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Кто может перейти в "Баварию"

Мюнхенский клуб планирует пригласить игроков на позицию вратаря и центрального защитника. В случае с футболистом линии обороны речь идет о защитнике сборной Германии и "Байера" Джонатана Та, чей контракт с леверкузенским клубом скоро закончится.

Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Одним из кандидатов на роль нового голкипера "Баварии" является Андрей Лунин. Украинец хочет уйти из "Реала" несмотря на то, что недавно подписал долгосрочный контракт с клубом. Мадридцы не против продать вратаря, однако сумма в 50 млн евро отпугивает потенциальных покупателей. "Бавария" хочет добиться снижения стоимости Лунина, а взамен пойдет на уступки при переговорах по Альфонсо Дэйвису, на которого претендует "Реал".

В нынешнем сезоне Андрей Лунин сыграл 5 матчей за мадридскую команду. В двух из них ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

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