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Бавария может подписать не Мудрика, а другого игрока из Украины

12 декабря 2024 14:44
Станислав Костюк - Редактор
Лунин стал претендентом на трансфер в Баварию — что известно
Тренер "Баварии" Венсан Компани. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
Станислав Костюк - Редактор

Мюнхенская "Бавария" анонсировала приобретение новых футболистов во время зимнего трансферного окна. Эту информацию подтвердил и главный тренер команды Венсан Компани, и спортивный директор клуба Макс Эберль. 

Одним из новичков "Баварии" может оказаться украинский футболист, сообщает Cadena SER

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В "Баварии" прокомментировали информацию об интересе к Михаилу Мудрику, но дали понять, что мюнхенский клуб не готов вести переговоры о переходе полузащитника. "Челси" установил на игрока высокую трансферную цену. 

Венсан Компани
Тренер Компани и голкипер Нойер. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Кто может перейти в "Баварию" 

Мюнхенский клуб планирует пригласить игроков на позицию вратаря и центрального защитника. В случае с футболистом линии обороны речь идет о защитнике сборной Германии и "Байера" Джонатана Та, чей контракт с леверкузенским клубом скоро закончится. 

Андрей Лунин
Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Одним из кандидатов на роль нового голкипера "Баварии" является Андрей Лунин. Украинец хочет уйти из "Реала" несмотря на то, что недавно подписал долгосрочный контракт с клубом. Мадридцы не против продать вратаря, однако сумма в 50 млн евро отпугивает потенциальных покупателей. "Бавария" хочет добиться снижения стоимости Лунина, а взамен пойдет на уступки при переговорах по Альфонсо Дэйвису, на которого претендует "Реал". 

В нынешнем сезоне Андрей Лунин сыграл 5 матчей за мадридскую команду. В двух из них ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности. 

Напомним, защитник сборной Украины может сменить чемпионат Англии на итальянскую Серию А. 

Хосеп Гвардиола окончательно решил, чем займется после ухода из английского "Манчестер Сити". 

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский будет свидетелем по резонансному делу договорных поединках.

Бывший футболист "Динамо" Георгий Деметрадзе впервые поделился мнением о гражданских протестах в Грузии. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин Бавария

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