Милевский проходит свидетелем по резонансному делу о договорных матчах

Бывший игрок "Динамо" Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

В Украине раскрыли масштабную схему о договорных матчах. Накануне об этом отчитались правоохранители, также были опубликованы фото, на одном из которых был замечен бывший игрок "Динамо" Артем Милевский.

Опубликованная информация породила слухи, что Милевского задержали, однако это неправда, пишет "РБК-Украина" .

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По данным издания, Милевского не задерживали и подозрение ему не объявляли.

Реакция Артема Милевского. Фото: скриншот instagram.com/timi1010

Что известно о роли Милевского

В СМИ сообщают, что Артем Милевский проходит по делу как свидетель. А фото, распространенное в социальных сетях, было сделано во время обысков несколько месяцев назад.

Сам Милевский отреагировал на все сообщения о его "задержании" иронически. Он продолжает издеваться над этими сообщениями в своих сториз в Instagram.

Что известно о самом деле

В среду, 11 декабря, правоохранители объявили о раскрытии масштабной схемы организации договорных матчей, в которой принимали участие бывшие спортсмены.

Участники схемы зарабатывали на ставках на киберспорт и более традиционные виды спорта.

В частности, следователи установили, что схемщики подкупали спортсменов, им платили деньги за "слив" матчей.

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