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Мілевський несподівано "влип" у скандал з договірними матчами

11 грудня 2024 20:00
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Мілевський прокоментував звинувачення у справі щодо договірних матчів
Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колишній український футболіст Артем Мілевський став жертвою необґрунтованих звинувачень в соцмережах. Фото колишнього гравця з’явилося в новинах щодо затримання організаторів договірних матчів у кіберспорті.

Історія почалася з повідомлення Національної поліції щодо затримання організаторів договірних матчів у кіберспорті

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Що розслідувала кіберполіція

За інформацією поліції, вони затримали організаторів договірних матчів, серед яких були спортсмени світового рівня.

Договірні матчі затримані організовували у кіберспорті, настільному тенісі та футболі.

обыски полиции
Обшуки у фігурантів справи про договірні матчі. Фото: Нацполіція

Зловмисники через підкуп, примус та залякування змушували спортсменів програвати матчі. При цьому свої ставки затримані робили не в Україні, а в країнах Азії, Європи, Австралії та Америки.

У межах спецоперації кіберполіція провела одночасно 45 обшуків у різних регіонах України, вилучивши докази, що підтверджують протиправну діяльність. Фігуранти використовували криптовалюту, придбання нерухомості та люксових автомобілів для легалізації незаконно отриманих коштів.

обыски полиции
Обшуки у фігурантів справи про договірні матчі. Фото: Нацполіція

Одному з організаторів уже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за шахрайство, вимагання та маніпуляції у спортивних змаганнях. За ці злочини передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До чого Мілевський

На опублікованому відео був кадр, де поліція зайшла в колишній будинок Мілевського. Багато ЗМІ розмістили неперевірену інформацію, що колишній футболіст причетний до злочинів.

На минулому місці проживання Мілевського раніше було два обшуки. Перший поліція провела випадково, оскільки колишній орендар будинку проходив за однією зі справ.

Другий обшук стосувався справи Нацполіції щодо договірних матчів у спорті. Однак підозрюваним був не Мілевський, а його друг Сергій Третяк.

Як відреагував Мілевський

Артем був шокований новинами та прокоментував їх дуже емоційно.

"Ви гонете, бл*? Ви в це все вірите? Мені взагалі пох*й на це все. Я їду на День народження.

Якийсь піда*ас наробив цей шум, як завжди. Стільки разів усе це було, стільки цієї ху*ні вже. Мені є чим займатися і без цих новин. Дайте мені спокій. Я 100 років уже в футбол не граю", — сказав Артем в коментарі "Бомбардиру".

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обшуки кіберполіція футбол Артем Мілевський Кіберспорт

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