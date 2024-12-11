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Милевский неожиданно "влип" в скандал с договорными матчами

11 декабря 2024 20:00
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Милевский прокомментировал обвинения в деле о договорных матчах
Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Бывший украинский футболист Артем Милевский стал жертвой необоснованных обвинений в соцсетях. Фото бывшего игрока появилось в новостях по поводу задержания организаторов договорных матчей в киберспорте.

История началась с сообщения Национальной полиции о задержании организаторов договорных матчей в киберспорте

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По информации полиции, они задержали организаторов договорных матчей, среди которых были спортсмены мирового уровня.

Договорные матчи задержанные организовывали в киберспорте, настольном теннисе и футболе.

обыски полиции
Обыски у фигурантов дела о договорных матчах. Фото: Нацполиция

Злоумышленники благодаря подкупу, принуждению и запугиванию заставляли спортсменов проигрывать матчи. При этом свои ставки задержанные делали не в Украине, а в странах Азии, Европы, Австралии и Америки.

В рамках спецоперации киберполиция провела одновременно 45 обысков в разных регионах Украины, изъяв доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. Фигуранты использовали криптовалюту, приобретение недвижимости и люксовых автомобилей для легализации незаконно полученных средств.

обыски полиции
Обыски у фигурантов дела о договорных матчах. Фото: Нацполиция

Одному из организаторов уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за мошенничество, вымогательство и манипуляции в спортивных соревнованиях. За эти преступления предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При чем Милевский

На опубликованном видео был кадр, где полиция зашла в бывший дом Милевского. Многие СМИ разместили непроверенную информацию, что бывший футболист причастен к преступлениям.

На прошлом месте жительства Милевского раньше было два обыска. Первый полиция провела случайно, поскольку бывший арендатор дома проходил по одному из дел.

Второй обыск касался дела Нацполиции по договорным матчам в спорте. Однако подозреваемым был не Милевский, а его друг Сергей Третьяк.

Как отреагировал Милевский

Артем был шокирован новостями и прокомментировал их очень эмоционально.

"Вы гоните, бл*? Вы в это все верите? Мне вообще пох*й на это все. Я еду на День рождения.

Какой-то пида*ас наделал этот шум, как всегда. Столько раз все это было, столько этой ху*ни уже. Мне есть чем заниматься и без этих новостей. Оставьте меня в покое. Я 100 лет уже в футбол не играю", — сказал Артем в комментарии "Бомбардиру".

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обыски киберполиция футбол Артем Милевский Киберспорт

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