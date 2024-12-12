Мілевський проходить свідком у резонансній справі про договірні матчі

Колишній гравець "Динамо" Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010

В Україні розкрили масштабну схему про договірні матчі. Напередодні про це прозвітували правоохоронці, також були опубліковані фото, на одному з яких був помічений колишній гравець "Динамо" Артем Мілевський.

Опублікована інформація породила чутки, що Мілевського затримали, проте це неправда, пише "РБК-Україна".

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За даними видання, Мілевського не затримували та підозру йому не оголошували.

Реакція Артема Мілевського. Фото: скриншот instagram.com/timi1010

Що відомо про роль Мілевського

В ЗМІ повідомляють, що Артем Мілевський проходить у справі як свідок. А фото, яке було розповсюджено у соціальних мережах, було зроблено під час обшуків кілька місяців тому.

Сам Мілевський відреагував на усі повідомлення про його "затримання" іронічно. Він продовжує глузувати з цих повідомлень у своїх сторіз в Instagram.

Що відомо про саму справу

У середу, 11 грудня, правоохоронці оголосили про розкриття масштабної схеми організації договірних матчів, у якій брали участь колишні спортсмени.

Учасники схеми заробляли на ставках на кіберспорт та більш традиційні види спорту.

Зокрема, слідчі встановили, що схемники підкуповували спортсменів, їм платили гроші за "злив" матчів.

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