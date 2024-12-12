Деметрадзе о Каладзе и войне в Украине - поддержка украинофобии и мир с РФ

Георгий Деметрадзе. Фото: sport-express.ru

Среди легионеров конца 90-х в киевском "Динамо" выделялись грузины Каха Каладзе и Георгий Деметрадзе. Пока же оба занимают политическую позицию, недружественную к Украине.

Деметрадзе продолжает горячо поддерживать Каладзе, который делает украинофобские заявления, передает портал "Трибуна".

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Георгий Деметрадзе. Фото: football24.ua

Деметрадзе о Каладзе и войне в Украине

Георгий высказал свое мнение о Каладзе, которого считает лучшим мэром не только в Тбилиси, но и истории Грузии. Он отметил порядочность своего друга и его открытость в общении с людьми.

Летом этого года Деметрадзе одобрительно оценил идею проведения футбольного матча ветеранов Грузии и России.

По его мнению, хотя политическая ситуация может разделить общество, спортивные и культурные мероприятия приносят пользу Грузии. Георгий заявил, что готов принять участие в таком матче, но рекомендовал организовать его после прошедших в октябре выборов.

Также он в интервью российским СМИ выразил соболезнования по поводу ситуации между Украиной и Россией. Он был против конфликтов между славянскими народами, отметив свою аполитичность и желание мира.

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