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Ексдинамівець Деметрадзе підтримує Каладзе та за мир з Росією

12 грудня 2024 14:00
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Деметрадзе про Каладзе та війну в Україні — підтримка українофобії та мир з РФ
Георгій Деметрадзе. Фото: sport-express.ru
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Серед легіонерів кінця 90-х в київському "Динамо" виділялись грузини Каха Каладзе та Георгій Деметрадзе. Наразі ж обидва займають політичну позицію, яка недружня до України.

Деметрадзе продовжує палко підтримувати Каладзе, який робить українофобські заяви, передає портал "Трибуна".

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Георгій Деметрадзе. Фото: football24.ua

Позиція Деметрадзе по Каладзе та війні в Україні

Георгій висловив свою думку про Каладзе, якого вважає найкращим мером не тільки в Тбілісі, а й в історії Грузії. Він відзначив порядність свого друга та його відкритість у спілкуванні з людьми. 

Влітку цього року Деметрадзе схвально оцінив ідею проведення футбольного матчу ветеранів Грузії та Росії.

На його думку, хоча політична ситуація може розділити суспільство, спортивні та культурні заходи приносять користь Грузії. Георгій заявив, що готовий взяти участь у такому матчі, але рекомендував організувати його після виборів, які пройшли у жовтні.

Також він в інтерв'ю російським ЗМІ висловив співчуття щодо ситуації між Україною та Росією. Він був проти конфліктів між слов’янськими народами, наголосивши на своїй аполітичності та бажанні миру.

Нагадаємо, туринський "Ювентус" може оформити трансфер гравця збірної України.

Іспанський наставник "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола відверто розповів, з якою командою завершить тренерську кар'єру.

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футбол Грузія Каха Каладзе Георгій Деметрадзе Протести у Грузії

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