Георгій Деметрадзе. Фото: sport-express.ru

Серед легіонерів кінця 90-х в київському "Динамо" виділялись грузини Каха Каладзе та Георгій Деметрадзе. Наразі ж обидва займають політичну позицію, яка недружня до України.

Деметрадзе продовжує палко підтримувати Каладзе, який робить українофобські заяви, передає портал "Трибуна".

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Георгій Деметрадзе. Фото: football24.ua

Позиція Деметрадзе по Каладзе та війні в Україні

Георгій висловив свою думку про Каладзе, якого вважає найкращим мером не тільки в Тбілісі, а й в історії Грузії. Він відзначив порядність свого друга та його відкритість у спілкуванні з людьми.

Влітку цього року Деметрадзе схвально оцінив ідею проведення футбольного матчу ветеранів Грузії та Росії.

На його думку, хоча політична ситуація може розділити суспільство, спортивні та культурні заходи приносять користь Грузії. Георгій заявив, що готовий взяти участь у такому матчі, але рекомендував організувати його після виборів, які пройшли у жовтні.

Також він в інтерв'ю російським ЗМІ висловив співчуття щодо ситуації між Україною та Росією. Він був проти конфліктів між слов’янськими народами, наголосивши на своїй аполітичності та бажанні миру.

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