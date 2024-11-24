Мессі може продовжити кар'єру через Бекхема

Девід Бекхем з акторами серіалу "Тед Лассо". Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Власник американського клубу MLS "Інтер Маямі" Девід Бекхем хоче продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі. Британський інвестор не хоче, щоб аргентинський футболіст завершував кар'єру найближчими роками.

Мессі може продовжити контракт з "Інтером", повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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Контракт 37-річного Ліонеля Мессі з американським клубом діє до літа 2025 року. Однак він може підписати нову угоду з "Інтером", а відтак гратиме як мінімум до 2027 року.

Ліонель Мессіт під час матчу. Фото: Reuters/Sam Navarro

Бекхем запропонує Мессі новий контракт

Аргентинський футболіст перейшов до "Інтер Маямі" влітку 2023 року. Він одразу став одним з лідерів американської команди. Цього сезону Ліонель Мессі зіграв 22 поєдинки у всіх турнірах, забив 21 м'яч і зробив 11 результативних передач.

Мессі казав, що "Інтер" стане його передостаннім клубом у кар'єрі, оскільки Ліонель ще планує повернутися до аргентинського "Расінга". Згідно з планами Девіда Бекхема, це станеться не раніше кінця 2027 року. Найближчим часом Мессі отримає пропозицію продовжити контракт на два роки.

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