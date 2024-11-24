Месси может продолжить карьеру из-за Бекхэма

Дэвид Бекхэм с актерами сериала "Тед Лассо". Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Владелец американского клуба MLS "Интер Майами" Дэвид Бекхэм хочет продолжить сотрудничество с Лионелем Месси. Британский инвестор не хочет, чтобы аргентинский футболист завершал карьеру в ближайшие годы.

Месси может продлить контракт с "Интером", сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Контракт 37-летнего Лионеля Месси с американским клубом действует до лета 2025 года. Однако он может подписать новое соглашение с "Интером", а значит будет играть как минимум до 2027 года.

Лионель Мессит во время матча. Фото: Reuters/Sam Navarro

Бекхэм предложит Месси новый контракт

Аргентинский футболист перешел в "Интер Майами" летом 2023 года. Он сразу же стал одним из лидеров американской команды. В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл 22 поединка во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 11 результативных передач.

Месси говорил, что "Интер" станет его предпоследним клубом в карьере, поскольку Лионель еще планирует вернуться в аргентинский "Расинг". Согласно планам Дэвида Бекхэма, это произойдет не раньше конца 2027 года. В ближайшее время Месси получит предложение продлить контракт на два года.

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