Месси в Баку почтил память Гейдара Алиева

Месси и другие звезды футбола почтили память Гейдара Алиева
Легендарный футболист Лионель Месси и еще несколько его партнеров по команде прибыли в Азербайджан. Там среди прочего они посетили могилу бывшего президента страны.
Игроки американского "Интера" Майами Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба почтили память бывшего главы Азербайджана Гейдара Алиева, пишет Media.az.
Звезды футбола возложили венок к могиле "общенационального лидера" страны.
Что Месси с товарищами делает в Азербайджане
Месси вместе с одноклубниками накануне прибыл в Баку. Они принимают участие в благотворительном мероприятии в Baku Crystal Hall.
В СМИ уточняют, что там прошел показ фильма, посвященного футбольной жизни и борьбе знаменитого аргентинца.
Во время визита в Азербайджан Месси также встретился с местными детьми, увлеченно реагировавшими на появление своего кумира.
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