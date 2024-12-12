Месси в Баку почтил память Гейдара Алиева

Лионель Месси во время матча за сборную Аргентины. Фото: REUTERS/Rodrigo Valle

Легендарный футболист Лионель Месси и еще несколько его партнеров по команде прибыли в Азербайджан. Там среди прочего они посетили могилу бывшего президента страны.

Игроки американского "Интера" Майами Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба почтили память бывшего главы Азербайджана Гейдара Алиева, пишет Media.az.

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Что Месси с товарищами делает в Азербайджане

Месси вместе с одноклубниками накануне прибыл в Баку. Они принимают участие в благотворительном мероприятии в Baku Crystal Hall.

В СМИ уточняют, что там прошел показ фильма, посвященного футбольной жизни и борьбе знаменитого аргентинца.

Во время визита в Азербайджан Месси также встретился с местными детьми, увлеченно реагировавшими на появление своего кумира.

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