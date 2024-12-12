Реал Сосьедад — Динамо — стартовые составы на матч

Шовковский выбрал атакующий состав на матч с Реалом Сосьедадом
В матче шестого тура Лиги Европы "Реал Сосьедад" принимает в Испании киевское "Динамо". Хозяева поля претендуют на выход в плей-офф турнира, украинцы являются абсолютными аутсайдерами.
Тренеры Иманоль Альгуасиль и Александр Шовковский уже объявили стартовые составы команд, сообщает официальный сайт УЕФА.
Наставник киевского "Динамо" снова удивил выбором футболистов на еврокубковый поединок. Основной форвард Владислав Ванат не вышел на поле, вместо него с первых минут встречи сыграет Эдуардо Герреро.
Составы на матч "Реал Сосьедад" — "Динамо"
"РС": Ремиро — Муньос, Агуэрд, Субельдия, Аранбуру — Мендес, Гонсалес, Оласагасти, Кубо — Беккер, Оярсабаль (капитан).
Тренер: Иманоль Альгуасиль.
"Динамо": Бущан (капитан) — Биловар, Попов, Дячук — Караваев, Бражко, Михайленко, Дубинчак — Волошин, Рубчинский — Герреро.
Тренер: Александр Шовковский.
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