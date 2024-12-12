Реал Сосьедад — Динамо — стартовые составы на матч

Форвард "Динамо" Владислав Ванат. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

В матче шестого тура Лиги Европы "Реал Сосьедад" принимает в Испании киевское "Динамо". Хозяева поля претендуют на выход в плей-офф турнира, украинцы являются абсолютными аутсайдерами.

Тренеры Иманоль Альгуасиль и Александр Шовковский уже объявили стартовые составы команд, сообщает официальный сайт УЕФА.

Читайте также:

Наставник киевского "Динамо" снова удивил выбором футболистов на еврокубковый поединок. Основной форвард Владислав Ванат не вышел на поле, вместо него с первых минут встречи сыграет Эдуардо Герреро.

Нападающий "Динамо" Эдуардо Герреро. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Составы на матч "Реал Сосьедад" — "Динамо"

"РС": Ремиро — Муньос, Агуэрд, Субельдия, Аранбуру — Мендес, Гонсалес, Оласагасти, Кубо — Беккер, Оярсабаль (капитан).

Тренер: Иманоль Альгуасиль.

"Динамо": Бущан (капитан) — Биловар, Попов, Дячук — Караваев, Бражко, Михайленко, Дубинчак — Волошин, Рубчинский — Герреро.

Тренер: Александр Шовковский.

Напомним, делегация "Интера" из Майами во главе с Лионелем Месси приняла участие в торжественном событии, посвященном Гейдару Алиеву.

Александр Поворознюк символично поддержал коллегу из "Полесья" Геннадия Буткевича.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин получит шанс уйти из мадридского "Реала" уже в январе 2025 года.

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко готовится принять участие в трансферной сделке с итальянским клубом.