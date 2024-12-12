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Шовковский выбрал атакующий состав на матч с Реалом Сосьедадом

12 декабря 2024 20:57
Станислав Костюк - Редактор
Реал Сосьедад — Динамо — стартовые составы на матч
Форвард "Динамо" Владислав Ванат. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
Станислав Костюк - Редактор

В матче шестого тура Лиги Европы "Реал Сосьедад" принимает в Испании киевское "Динамо". Хозяева поля претендуют на выход в плей-офф турнира, украинцы являются абсолютными аутсайдерами. 

Тренеры Иманоль Альгуасиль и Александр Шовковский уже объявили стартовые составы команд, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Эдуардо Герреро
Нападающий "Динамо" Эдуардо Герреро. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Составы на матч "Реал Сосьедад" — "Динамо" 

"РС": Ремиро — Муньос, Агуэрд, Субельдия, Аранбуру — Мендес, Гонсалес, Оласагасти, Кубо — Беккер, Оярсабаль (капитан). 

Тренер: Иманоль Альгуасиль. 

"Динамо": Бущан (капитан) — Биловар, Попов, Дячук — Караваев, Бражко, Михайленко, Дубинчак — Волошин, Рубчинский — Герреро. 

Тренер: Александр Шовковский. 

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спорт футбол Динамо Лига Европы Реал Сосьедад

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