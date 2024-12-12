Маркевич раскритиковал Динамо еще до матча против Реала Сосьедада

Голкипер Георгий Бущан на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич оценил шансы киевского "Динамо" в матче Лиги Европы против "Реала Сосьедада". Эксперт не верит в команду Александра Шовковского.

Маркевич назвал причины проблем "Динамо" в еврокубках в интервью изданию "Информатор".

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В четверг, 12 декабря, в 22:00 по киевскому времени "Реал Сосьедад" примет на стадионе "Аноэта" украинскую команду "Динамо" в рамках Лиги Европы. "Бело-синие" до сих пор не набрали в этом турнире ни одного очка.

Защитник "Динамо" Денис Попов. Фото: пресс-служба клуба

Маркевич вынес вердикт "Динамо"

Экс-наставник сборной Украины назвал три причины, которые могут позволить киевской команде обыграть соперника в Испании. Это может произойти, если голкипер Георгий Бущан сыграет лучший матч в карьере, а также если футболисты "Реала Сосьедада" забьют гол в свои ворота или кто-то из них будет удален с поля.

Однако Маркевич не верит в то, что в поединке может произойти нечто подобное. Он считает, что в нынешнем "Динамо" нет лидера, к тому же у команды слишком много травмированных игроков. При этом "бело-синие" не могут похвастаться крепкой обороной. Если "Реал Сосьедад" сыграет основным составом, у киевлян не будет шансов.

"Это уровень нынешнего "Динамо". Игре команды не хватает интенсивности. Когда киевляне сталкиваются с таким футболом, то теряются на поле, не знаю, что делать", — объяснил Маркевич.

"Динамо" после пяти туров в Лиге Европы занимает последнее место в турнирной таблице.

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