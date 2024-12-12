Маркевич розкритикував Динамо ще до матчу проти Реала Сосьєдада

Голкіпер Георгій Бущан на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич оцінив шанси київського "Динамо" у матчі Ліги Європи проти "Реала Сосьєдаду". Експерт не вірить у команду Олександра Шовковського.

Маркевич назвав причини проблем "Динамо" у єврокубках в інтерв'ю виданню "Інформатор".

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У четвер, 12 грудня, о 22:00 за київським часом "Реал Сосьєдад" прийме на стадіоні "Аноета" українську команду "Динамо" у рамках Ліги Європи. "Біло-сині" досі не набрали у цьому турнірі жодного очка.

Захисник "Динамо" Денис Попов. Фото: пресслужба клубу

Маркевич виніс вердикт "Динамо"

Екснаставник збірної України назвав три причини, які можуть дозволити київській команді обіграти суперника в Іспанії. Це може статися, якщо голкіпер Георгій Бущан зіграє найкращий матч у кар'єрі, а також якщо футболісти "Реала Сосьєдада" заб'ють гол у свої ворота або хтось із них буде вилучений з поля.

Однак Маркевич не вірить у те, що у поєдинку може статися щось подібне. Він вважає, що в нинішньому "Динамо" немає лідера, до того ж команда має надто багато травмованих гравців. При цьому "біло-сині" не можуть похвалитися міцною обороною. Якщо "Реал Сосьєдад" зіграє основним складом, у киян не буде шансів.

"Це рівень нинішнього "Динамо". Гра команди не вистачає інтенсивності. Коли кияни стикаються з таким футболом, то губляться на полі, не знаю, що робити", — пояснив Маркевич.

"Динамо" після п'яти турів у Лізі Європи посідає останнє місце у турнірній таблиці.

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