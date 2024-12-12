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Магучіх назвала головні цілі на 2025 рік

12 грудня 2024 19:58
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Ярослава Магучіх назвала свої головні цілі на наступний рік
Ярослава Магучіх на змаганнях. Фото: instagram.com/rosya_dp
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У легкій атлетиці триває перерва між сезонами. Спортсмени відпочивають, планують свою підготовку та вже говорять про свої майбутні плани.

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх в інтерв'ю World Athletics розповіла, що вже має плани на 2025 рік. І вони, як і очікувалося, дуже амбіційні.

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Вона очікує сезон у приміщенні, мова йде про чемпіонат Європи та чемпіонат світу. 

"Я з нетерпінням чекаю на них, тому що вони були перенесені з 2020 року, і нарешті це станеться", — підкреслила українка. 

Магучіх додала, що у неї є золота та срібна медаль з чемпіонату світу в приміщенні, тому вона хоче виграти другу золоту медаль. 

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні пройде з 21 по 23 березня 2025 року у китайському місті Нанкін. 

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спорт Ярослава Магучіх Змагання Легка атлетика спортсмени

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