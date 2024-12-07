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Магучіх станцювала запальний танок — відео

7 грудня 2024 10:46
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Танці Ярослави Магучіх — як відпочиває Олімпійська чемпіонка-2024
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Олімпійська чемпіонка-2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх наразі проводить відпустку від виснажливого сезону. При цьому українка продовжує танцювати, що стало її фішкою в міжсезоння.

Цього разу Магучіх опублікувала відео в Instagram, де вона на фоні океану.

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Магучіх знову започатковує тренди

Магучіх повідомила, що вона станцювала після тренування. Ймовірно, українка або тренується у відпустці, або ж готується до сезону в теплих країнах.

"Трішки танцю після тренування", — написала Магучіх.

Зазначимо, що Магучіх в 2024 році побила світовий рекорд у стрибках у висоту, виграла Олімпійські ігри, стала кращою легкоатлеткою світу та Європи.

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спорт Ярослава Магучіх Легка атлетика танці стрибки у висоту

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