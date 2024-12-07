Танцы Ярославы Магучих — как отдыхает Олимпийская чемпионка-2024

Магучих станцевала зажигательный танец — видео
Олимпийская чемпионка-2024 в прыжках в высоту Ярослава Магучих проводит отпуск от изнурительного сезона. При этом украинка продолжает танцевать, что стало ее фишкой в межсезонье.
На этот раз Магучих опубликовала видео в Instagram, где она находилась на фоне океана.
Магучих является лучшей легкоатлеткой ХХ века. При этом на украинку в соцсетях подписаны всего 442 тысячи фолловеров.
Магучих снова начинает тренды
Магучих сообщила, что она станцевала после тренировки. Вероятно, украинка либо тренируется в отпуске, либо готовится к сезону в теплых странах.
"Немножко танца после тренировки", — написала Магучих.
Отметим, что Магучих в 2024 году побила мировой рекорд в прыжках в высоту, выиграла Олимпийские игры, стала лучшей легкоатлеткой мира и Европы.
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