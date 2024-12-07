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Магучих станцевала зажигательный танец — видео

7 декабря 2024 10:46
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Танцы Ярославы Магучих — как отдыхает Олимпийская чемпионка-2024
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Олимпийская чемпионка-2024 в прыжках в высоту Ярослава Магучих проводит отпуск от изнурительного сезона. При этом украинка продолжает танцевать, что стало ее фишкой в межсезонье.

На этот раз Магучих опубликовала видео в Instagram, где она находилась на фоне океана.

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Posted by Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

Магучих является лучшей легкоатлеткой ХХ века. При этом на украинку в соцсетях подписаны всего 442 тысячи фолловеров.

Магучих снова начинает тренды

Магучих сообщила, что она станцевала после тренировки. Вероятно, украинка либо тренируется в отпуске, либо готовится к сезону в теплых странах.

"Немножко танца после тренировки", — написала Магучих.

Отметим, что Магучих в 2024 году побила мировой рекорд в прыжках в высоту, выиграла Олимпийские игры, стала лучшей легкоатлеткой мира и Европы.

Напомним, ранее Фьюри по странным причинам решил отменить свой следующий поединок.

"Металлист 1925" неожиданно решил уволить топ-менеджеров и отказался от десяти игроков.

Ливерпульский "Эвертон" хочет продать украинского левого защитника Виталия Миколенко.

"Карпаты" Львов планируют переманить ветерана киевского "Динамо" и подписать талантливого аргентинца.

спорт Ярослава Магучих Легкая атлетика танцы прыжки в высоту

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