Танцы Ярославы Магучих — как отдыхает Олимпийская чемпионка-2024

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Олимпийская чемпионка-2024 в прыжках в высоту Ярослава Магучих проводит отпуск от изнурительного сезона. При этом украинка продолжает танцевать, что стало ее фишкой в межсезонье.

На этот раз Магучих опубликовала видео в Instagram, где она находилась на фоне океана.

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Магучих снова начинает тренды

Магучих сообщила, что она станцевала после тренировки. Вероятно, украинка либо тренируется в отпуске, либо готовится к сезону в теплых странах.

"Немножко танца после тренировки", — написала Магучих.

Отметим, что Магучих в 2024 году побила мировой рекорд в прыжках в высоту, выиграла Олимпийские игры, стала лучшей легкоатлеткой мира и Европы.

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