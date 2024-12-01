Магучих стала лучшей легкоатлеткой года в мире — что известно

Ярослава Магучих во время тренировки. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Украинка Ярослава Магучих получила очередную награду, которая подытожила ее очень удачный сезон. Ее признали лучшей легкоатлеткой года в мире.

World Athletics в сети Х опубликовала сообщение, в котором поздравила Магучих с получением этого престижного звания.

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Таким образом, она опередила сразу несколько известных всему миру легкоатлеток, чей год, по оценке WA, был все же слабее чем у украинки.

Кого опередила Магучих

Среди соперниц Ярославы в этой номинации были: олимпийская чемпионка по семиборью Нафиссату Тиам, олимпийская чемпионка и победительница Бриллиантовой лиги по прыжкам с шестом Нина Кеннеди, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Тара Дэвис-Вудхолл и олимпийская чемпионка по метанию диска Валери Оллман.

Это не первая награда Магучих в этом году

Ранее Ярослава была признана лучшей легкоатлеткой года в Европе. Все эти награды стали оценкой очень успешного сезона украинки, во время которого она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Париже, а также установила новый мировой рекорд, прыгнув на 2,10 м.

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