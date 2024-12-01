Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Магучих признали лучшей легкоатлеткой года в мире arrow

Магучих признали лучшей легкоатлеткой года в мире

1 декабря 2024 19:41
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Магучих стала лучшей легкоатлеткой года в мире — что известно
Ярослава Магучих во время тренировки. Фото: instagram.com/rosya_dp/
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украинка Ярослава Магучих получила очередную награду, которая подытожила ее очень удачный сезон. Ее признали лучшей легкоатлеткой года в мире.

World Athletics в сети Х опубликовала сообщение, в котором поздравила Магучих с получением этого престижного звания.

Читайте также:

Таким образом, она опередила сразу несколько известных всему миру легкоатлеток, чей год, по оценке WA, был все же слабее чем у украинки.

Кого опередила Магучих

Среди соперниц Ярославы в этой номинации были: олимпийская чемпионка по семиборью Нафиссату Тиам, олимпийская чемпионка и победительница Бриллиантовой лиги по прыжкам с шестом Нина Кеннеди, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Тара Дэвис-Вудхолл и олимпийская чемпионка по метанию диска Валери Оллман.

Это не первая награда Магучих в этом году

Ранее Ярослава была признана лучшей легкоатлеткой года в Европе. Все эти награды стали оценкой очень успешного сезона украинки, во время которого она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Париже, а также установила новый мировой рекорд, прыгнув на 2,10 м.

Напомним, "Челси" может продать Михаила Мудрика, если получит хорошую компенсацию за украинца.

Определились все 32 участника клубного чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится в США.

Дочь бывшего игрока "Динамо" Олега Блохина" показала, как ее отец отпраздновал день рождения.

Отец вратаря "Бенфики" Анатолия Трубина рассказал, что думает о решении сына не пожимать руку россиянину Александру Головину.

спорт Ярослава Магучих Легкая атлетика World Athletics прыжки в высоту

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:24 Света завтра не будет у всех — графики для Одесчины

20:24 Неожиданное изменение погоды — чего ждать украинцам завтра

20:18 У Байдена прокомментировали возвращение ядерного оружия Украине

20:11 Оккупация Угледара позволила РФ продвигаться в Донецкой области

20:11 Зачем заливать хурму горячей водой — рабочий секрет

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

20:07 ГНС частично разъяснила закон о повышении налогов — документ

20:00 Увольнение из ВСУ из-за гибели родственника на войне — детали

19:43 Отключения света в Украине усилят — графики на завтра

19:27 Российско-сирийская авиация усиленно бомбит Идлиб, — Reuters

19:17 Войска НАТО в Украине — Зеленский назвал ключевую проблему

20:24 Света завтра не будет у всех — графики для Одесчины

20:24 Неожиданное изменение погоды — чего ждать украинцам завтра

20:18 У Байдена прокомментировали возвращение ядерного оружия Украине

20:11 Оккупация Угледара позволила РФ продвигаться в Донецкой области

20:11 Зачем заливать хурму горячей водой — рабочий секрет

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

20:07 ГНС частично разъяснила закон о повышении налогов — документ

20:00 Увольнение из ВСУ из-за гибели родственника на войне — детали

19:43 Отключения света в Украине усилят — графики на завтра

19:27 Российско-сирийская авиация усиленно бомбит Идлиб, — Reuters

19:17 Войска НАТО в Украине — Зеленский назвал ключевую проблему

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК