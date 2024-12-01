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Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року у світі

1 грудня 2024 19:41
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Магучіх стала найкращою легкоатлеткою року у світі — що відомо
Ярослава Магучіх під час тренування. Фото: instagram.com/rosya_dp/
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Українка Ярослава Магучіх здобула чергову нагороду, яка підсумувала її напрочуд вдалий сезон. Її визнали найкращою легкоатлеткою року у світі. 

World Athletics у мережі Х опублікувала повідомлення, у якому привітала Магучіх зі здобуттям цього престижного звання.

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Таким чином, вона випередила відразу кілька відомих всьому світові легкоатлеток, чий рік, за оцінкою WA, був все ж таки слабшим, ніж у українки. 

Кого випередила Магучіх

Серед суперниць Ярослави у цій номінації були: олімпійська чемпіонка з семиборства Нафіссату Тіам, олімпійська чемпіонка та переможниця Діамантової ліги зі стрибків з жердиною Ніна Кеннеді, олімпійська чемпіонка зі стрибків в довжину Тара Девіс-Вудхолл та олімпійська чемпіонка з метання диска Валері Оллман. 

Це не перша нагорода Магучіх цього року

Раніше Ярослава була визнана кращою легкоатлеткою року в Європі. Всі ці нагороди стали оцінкою дуже успішного сезону українки, під час якого вона олімпійською чемпіонкою на Іграх в Парижі, а також встановила новий світовий рекорд, стрибнувши на 2, 10 м. 

Нагадаємо, "Челсі" може продати Михайла Мудрика, якщо отримує хорошу компенсацію за українця. 

Визначились усі 32 учасники клубного чемпіонату світу з футболу, який наступного року відбудеться в США. 

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спорт Ярослава Магучіх Легка атлетика World Athletics стрибки у висоту

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