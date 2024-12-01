Магучіх стала найкращою легкоатлеткою року у світі — що відомо

Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року у світі
Українка Ярослава Магучіх здобула чергову нагороду, яка підсумувала її напрочуд вдалий сезон. Її визнали найкращою легкоатлеткою року у світі.
World Athletics у мережі Х опублікувала повідомлення, у якому привітала Магучіх зі здобуттям цього престижного звання.
Таким чином, вона випередила відразу кілька відомих всьому світові легкоатлеток, чий рік, за оцінкою WA, був все ж таки слабшим, ніж у українки.
Кого випередила Магучіх
Серед суперниць Ярослави у цій номінації були: олімпійська чемпіонка з семиборства Нафіссату Тіам, олімпійська чемпіонка та переможниця Діамантової ліги зі стрибків з жердиною Ніна Кеннеді, олімпійська чемпіонка зі стрибків в довжину Тара Девіс-Вудхолл та олімпійська чемпіонка з метання диска Валері Оллман.
Це не перша нагорода Магучіх цього року
Раніше Ярослава була визнана кращою легкоатлеткою року в Європі. Всі ці нагороди стали оцінкою дуже успішного сезону українки, під час якого вона олімпійською чемпіонкою на Іграх в Парижі, а також встановила новий світовий рекорд, стрибнувши на 2, 10 м.
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