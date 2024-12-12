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Магучих назвала главные цели на 2025 год

12 декабря 2024 19:58
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Ярослава Магучих назвала свои главные цели на следующий год
Ярослава Магучих на соревнованиях. Фото: instagram.com/rosya_dp
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В легкой атлетике продолжается перерыв между сезонами. Спортсмены отдыхают, планируют свою подготовку и уже говорят о своих будущих планах.

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих в интервью World Athletics рассказала, что уже имеет планы на 2025 год. И они, как и ожидалось, очень амбициозны.

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Она ожидает сезон в помещении, речь идет о чемпионате Европы и чемпионате мира.

"Я с нетерпением жду их, потому что они были перенесены с 2020 года, и наконец-то это произойдет", — подчеркнула украинка.

Магучих добавила, что у нее есть золотая и серебряная медаль  чемпионата мира в помещении, поэтому она хочет выиграть вторую золотую медаль.

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении пройдет с 21 по 23 марта 2025 года в китайском городе Нанкин.

Напомним, бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский стал свидетелем по резонансному делу о договорных матчах.

Украинец Александр Зинченко может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола неожиданно отреагировал на последние неудачи команды.

Бавария может подписать известного украинского игрока.

спорт Ярослава Магучих Соревнования Легкая атлетика спортсмены

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