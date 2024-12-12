Динамо пропустило три голи попри те, що Бущан відбив пенальті

Шералдо Беккер забиває другий гол у ворота Георгія Бущана. Фото: Reuters/Vincent West

Виступ київського "Динамо" у Лізі Європи у сезоні 2024/2025 уболівальники української команди захочуть назавжди забути. Підопічні Олександра Шовковського програли шостий поєдинок поспіль.

"Біло-сині" ще у першому таймі пропустили три голи від "Реала Сосьєдада", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олександр Шовковський здивував вибором футболістів на матч з іспанською командою. В основі "Динамо" не було Владислава Ваната та Віталія Буяльського, які є гравцями стартового складу. До цього можна додати відсутність травмованих Шапаренка, Ярмоленка та Михавка.

Епізод із пенальті у ворота "Динамо". Фото: Reuters/Vincent West

Оярсабаль оформив дубль

"Динамо" зіграло у третьому комплекті форми зеленого кольору. Це не принесло українській команді успіх. Вона пропустила три голи ще у першому таймі.

"Реал Сосьєдад" — "Динамо" — 3:0 (3:0)

Голи: Оярсабаль, 19, 33; Бекер, 24.

Незабитий пенальті: Оярсабаль, 19 — воротар.

"РС": Реміро — Муньос, Агуерд, Субельдія, Аранбуру (Одріосола, 57) — Мендес (Марін, 46), Гонсалес (Туррієнтес, 78), Оласагасті, Кубо (Магуназела, 57) — Бекер, Оярсабаль (капітан) (Оскарссон, 57).

Тренер: Іманоль Альгуасіль.

"Динамо": Бущан (капітан) — Біловар, Попов, Дячук — Караваєв, Бражко (Пихаленок, 62), Михайленко, Дубінчак — Волошин (Брагару, 80), Рубчинський (Кабаєв, 62) — Герреро (Ванат, 62).

Тренер: Олександр Шовковський.

"Динамо" активно розпочало матч, і в одній із контратак київської команди вона претендувала на пенальті. Волошина збили в чужому штрафному майданчику. Рефері переглянув епізод за допомогою VAR, але не призначив одинадцятиметровий удар.

"Реал Сосьєдад" досить швидко перехопив ініціативу. На 19-й хвилині Попов порушив правила проти Оярсабаля, і на той раз суддя вже призначив пенальті. Капітан іспанської команди не зумів переграти Бущана, але м'яч від голкіпера відскочив до Мікеля — 1:0!

За п'ять хвилин активний Кубо отримав м'яч біля воріт "Динамо", обіграв трьох захисників і віддав пас на Беккера. Настав потужний удар у ближній верхній кут — 2:0!

На 33-й хвилині Оярсабаль отримав м'яч у чужому штрафному майданчику, уникнув офсайду і влучним ударом оформив дубль, 3:0! До кінця першого тайму "Динамо" нічим не спромоглося відповісти супернику.

Після перерви Волошин продовжував чи не поодинці боротися за м'яч перед чужим штрафним. В одному з епізодів йому вдалося завдати удару зі зручної позиції у боротьбі із захисником, проте м'яч пролетів вище воріт. У середині тайму Шовковський провів одразу потрійну заміну. Важливо відзначити, що Бражко кульгав, коли йшов з поля.

Іспанці спокійно довели матч до впевненої перемоги та покращили свої шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи. "Динамо" залишилось абсолютним аутсайдером турніру. Попереду у киян поєдинки у ЛЕ з турецьким "Галатасараєм" та латвійським РФШ.

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