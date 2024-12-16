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Мудрик може замінити у Баварії одного з лідерів команди

16 грудня 2024 11:19
Сергій Романчук - Редактор
Челсі погодився відпустити Мудрика — відомий претендент на гравця
Михайло Мудрик святкує гол. Фото: instagram.com/chelseafc/
Сергій Романчук - Редактор

Лондонський "Челсі" здобув чергову перемогу в АПЛ та продовжив гонку за "Ліверпулем", який лідирує у турнірній таблиці. "Сині" виборюють чемпіонський титул, але півзахисник збірної України Михайло Мудрик не бере участі в цій кампанії.

Мудрик може піти з англійської команди вже у січні 2025 року, повідомляє TBR Football.

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"Челсі" готовий відпустити Михайла Мудрика в оренду до іншого клубу вже під час найближчого трансферного зимового вікна. Відколи українець виступав за "Шахтар", ним цікавляться багато команд. За останні роки цей список не став меншим.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик із футболістами "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Інтерес "Баварії" до Мудрика

У мюнхенському клубі вже не приховують, що хочуть поборотися за перехід півзахисника "Челсі". Найближчим часом з німецької команди піде Лерой Сане та Сержу Гнабрі. На їхню позицію і має прийти Михайло Мудрик. Клуби розпочнуть переговори найближчими днями.

Мудрик майже перестав виходити на поле у футболці "Челсі". Він пропустив останній матч Ліги Конференцій цього року, а також майже не тренується у Лондоні. Все це може свідчити про швидкий трансфер гравця, на якого вже не розраховує тренерський штаб "синіх".

У сезоні 2024/2025 Мудрик зіграв за "Челсі" 13 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та зробив 4 результативні передачі.

Нагадаємо, легкоатлетка Юлія Левченко продемонструвала ідеальну форму перед стартом нового сезону.

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Відомий футболіст не хоче повертатися до України, хоча має продовжити виступати за "Динамо".

спорт футбол Михайло Мудрик Футбол трансфери Баварія Челсі

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

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