Футболіст Динамо не хоче повертатися в Україну

Київське "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Перша частина чемпіонату України з футболу підходить до завершення. Команди дограють останні матчі та розглядають варіанти підсилення складу під час зимової перерви. У тому числі, за рахунок повернення орендованих гравців.

Один із футболістів київського "Динамо", які зараз грають в оренді за кордоном, категорично відмовляється повертатися в Україну, повідомляє ТаТоТаке.

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І це могло бути підсилення, яке точно б не завадило киянам.

Про кого йдеться

За інформацією журналістів, атакувальний півзахисник Вітіньйо, який зараз грає на умовах оренди за "Ред Булл Брагантіно", не хоче повертатись до України.

Його позицію також підтримує його сім'я.

Бразилець з'явився у столичному клубі у серпні 2021 року, підписавши 5-річний контракт. Цей сезон він проводить в оренді, угода діє до літа 2025 року.

Окрім нього, за даними ЗМІ, немає сенсу розглядати повернення до Києва словенця Беньяміна Вербіча, який "на високому рівні припинив грати ще задовго до того, як "Динамо" відправило його в оренду в "Легію".

Нагадаємо, іспанський форвард Фран Соль спростував чутки про повернення до "Динамо".

Гравця збірної України затримали представники ТЦК.

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