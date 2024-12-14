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Ще один гравець Динамо відмовився повертатися в Україну

14 грудня 2024 12:54
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Футболіст Динамо не хоче повертатися в Україну
Київське "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Перша частина чемпіонату України з футболу підходить до завершення. Команди дограють останні матчі та розглядають варіанти підсилення складу під час зимової перерви. У тому числі, за рахунок повернення орендованих гравців. 

Один із футболістів київського "Динамо", які зараз грають в оренді за кордоном, категорично відмовляється повертатися в Україну, повідомляє ТаТоТаке

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І це могло бути підсилення, яке точно б не завадило киянам. 

Про кого йдеться

За інформацією журналістів, атакувальний півзахисник Вітіньйо, який зараз грає на умовах оренди за "Ред Булл Брагантіно", не хоче повертатись до України. 

Його позицію також підтримує його сім'я. 

Бразилець з'явився у столичному клубі у серпні 2021 року, підписавши 5-річний контракт. Цей сезон він проводить в оренді, угода діє до літа 2025 року. 

Окрім нього, за даними ЗМІ, немає сенсу розглядати повернення до Києва словенця Беньяміна Вербіча, який "на високому рівні припинив грати ще задовго до того, як "Динамо" відправило його в оренду в "Легію".

Нагадаємо, іспанський форвард Фран Соль спростував чутки про повернення до "Динамо". 

Гравця збірної України затримали представники ТЦК

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті може перейти до іншого клубу, де вже грає українець.

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