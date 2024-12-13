Ігора Харатіна затримано представниками ТЦК на Закарпатті

Ігор Харатін. Фото: УАФ

На рідному Закарпатті представники ТЦК затримали Ігоря Харатіна. Наразі футболіст грає за "Колос" Ковалівка, а раніше викликався до збірної України.

Про затримання повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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За словами Бурбаса, 13 грудня на блок-посту біля міста Тячів на Закарпатті представники ТЦК затримали Харатіна.

На момент затримання Харатін, ймовірно, перебував в автомобілі разом зі своєю родиною.

Інсайдер припустив, що Харатін міг втратити броню після того, як влітку тренерський штаб "Колоса" перевів його в дубль. Тоді Ігоря звинувачували у тому, що він налаштовував гравців проти головного тренера.

Харатін, у якого українське та угорське громадянства, раніше грав у "Динамо", "Металісті", "Зорі", "Ференцвароші", "Легії" та "Дунайській Стреді".

Також футболіст провів чотири матчі за національну збірну України.

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