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Колишнього футболіста збірної України затримали представники ТЦК

13 грудня 2024 21:48
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ігора Харатіна затримано представниками ТЦК на Закарпатті
Ігор Харатін. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

На рідному Закарпатті представники ТЦК затримали Ігоря Харатіна. Наразі футболіст грає за "Колос" Ковалівка, а раніше викликався до збірної України.

Про затримання повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Ігор Харатін після переходу до "Колоса". Фото: "Колос"

Затримали відомого українського футболіста

За словами Бурбаса, 13 грудня на блок-посту біля міста Тячів на Закарпатті представники ТЦК затримали Харатіна.

На момент затримання Харатін, ймовірно, перебував в автомобілі разом зі своєю родиною.

Інсайдер припустив, що Харатін міг втратити броню після того, як влітку тренерський штаб "Колоса" перевів його в дубль. Тоді Ігоря звинувачували у тому, що він налаштовував гравців проти головного тренера.

Харатін, у якого українське та угорське громадянства, раніше грав у "Динамо", "Металісті", "Зорі", "Ференцвароші", "Легії" та "Дунайській Стреді".

Також футболіст провів чотири матчі за національну збірну України.

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футбол Колос УПЛ ТЦК та СП Ігор Харатін

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