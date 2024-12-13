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Бывшего футболиста сборной Украины задержали представители ТЦК

13 декабря 2024 21:48
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Игорь Харатин задержан представителями ТЦК на Закарпатье
Игорь Харатин. Фото: УАФ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

На родном Закарпатье представители ТЦК задержали Игоря Харатина. Сейчас футболист играет за "Колос" Коваливка, а ранее вызывался в сборную Украины.

Об задержании сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Игорь Харатин после перехода в "Колос". Фото: "Колос"

Задержали известного украинского футболиста

По словам Бурбаса, 13 декабря на блок-посту возле города Тячив на Закарпатье представители ТЦК задержали Харатина.

В момент задержания Харатин, вероятно, перебывал в автомобиле вместе со своей семьей.

Инсайдер допустил, что Харатин мог потерять бронь после того как летом тренерский штаб "Колоса" перевел его в дубль. Тогда Игоря обвиняли в том, что он настраивал игроков против главного тренера.

Харатин, у которого украинское и венгерское гражданства, ранее играл в "Динамо", "Металлисте", "Заре", "Ференцвароше", "Легии" и "Дунайской Стреде".

Также футболист провел четыре матча за национальную сборную Украины.

Напомним, национальная сборная Украины получила соперников в квалификации на чемпионат мира-2026.

Известный испанский тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола испытывает определенные проблемы со здоровьем.

Новый чемпион мира по шахматам очень молод, но рекорд украинского гростмейстера Пономарева не смог побить.

Испанский фанаты "Реал Сосьедада" вывесили флаг террористической организации "ДНР" на матча Лиги Европы.

футбол Колос УПЛ ТЦК и СП Игорь Харатин

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