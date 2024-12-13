Игорь Харатин задержан представителями ТЦК на Закарпатье

Игорь Харатин. Фото: УАФ

На родном Закарпатье представители ТЦК задержали Игоря Харатина. Сейчас футболист играет за "Колос" Коваливка, а ранее вызывался в сборную Украины.

Об задержании сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Задержали известного украинского футболиста

По словам Бурбаса, 13 декабря на блок-посту возле города Тячив на Закарпатье представители ТЦК задержали Харатина.

В момент задержания Харатин, вероятно, перебывал в автомобиле вместе со своей семьей.

Инсайдер допустил, что Харатин мог потерять бронь после того как летом тренерский штаб "Колоса" перевел его в дубль. Тогда Игоря обвиняли в том, что он настраивал игроков против главного тренера.

Харатин, у которого украинское и венгерское гражданства, ранее играл в "Динамо", "Металлисте", "Заре", "Ференцвароше", "Легии" и "Дунайской Стреде".

Также футболист провел четыре матча за национальную сборную Украины.

Напомним, национальная сборная Украины получила соперников в квалификации на чемпионат мира-2026.

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