Сборная Украины узнала соперников по отбору на ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Сегодня состоялась жеребьевка отбора на Чемпионат мира по футболу 2026 года, который состоится в Канаде, Мексике и США. Украина также получила соперников на этом этапе.

По результатам жеребьевки Украина попала в группу D, сообщает портал Новини.LIVE. Матчи отбора начнутся весной следующего года.

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Соперники Украины в отборе на ЧМ-2026

Победитель 1/4 финала Лиги наций в матче Франция – Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан.

Жеребьевка отбора на ЧМ-2026. Фото: скриншот FIFA

Все группы отбора на ЧМ-2026

Группа А. Победитель 1/4 финала Лиги наций между Германией и Италией, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.

Группа B. Швейцария, Швеция, Словения, Косово.

Группа С. Команда, проигравшая в четвертьфинале Лиги наций между Португалией и Данией, Греция, Шотландия, Беларусь.

Группа E. Победитель 1/4 финала Испания - Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария.

Группа F. Победитель четвертьфинала ЛН Португалия - Дания, Венгрия, Ирландия, Армения.

Группа G. Команда, проигравшая в четвертьфинале ЛН Испания - Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта.

Группа Н. Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино.

Группа I. Команда, проигравшая четвертьфинал ЛН Германия – Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова.

Группа J. Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн.

Группа К. Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра.

Группа L Команда, проигравшая четвертьфинал ЛН Франция — Хорватия, Чехия, Черногория, Гибралтар.

Правила отбора на ЧМ-2026

Отбор стартует в марте 2025 года и завершится в ноябре того же года. Победители каждой из групп гарантируют себе место на ЧМ.

В марте 2026 года будет определено еще четыре места от Европы. Это будет плей-офф при участии 16 команд: 12 сборных, занявших вторые места в группах отбора и четырех лучших по рейтингу победителей групп Лиги наций, которые не квалифицируются в турнир через отбор.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

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