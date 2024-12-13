Сабо пояснив помилки Шовковського та розкритикував Динамо

Гравці "Динамо" після матчу. Фото: пресслужба клубу

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо заявив, що "Динамо" не вистачає майстерності після поразки команди від "Реала Сосьєдада" у Лізі Європи. Експерт песимістично налаштований щодо перспектив київської команди в єврокубках.

Сабо розповів, чи винен Шовковський у результатах команди, в інтерв'ю Dynamo.Kiev.ua.

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Йожеф Сабо не соромився в епітетах з приводу поразки "Динамо" в Іспанії. Він заявив, що "Реал Сосьєдад" просто "переїхав" свого суперника по шостому туру Ліги Європи. У експерта склалося враження, що на поле у ​​першому таймі вийшов лише Георгій Бущан, якому майже не допомагали партнери по команді.

Володимир Бражко кульгав, коли йшов з поля. Фото: пресслужба "Динамо"

Перспективи "Динамо" у єврокубках

Іспанці продемонстрували на полі високу швидкість, командну гру та надійно перехоплювали м'яч при спробах киян атакувати. А ось "Динамо", на думку Сабо, не вистачило майстерності. Тренер згадав, що ще 20 років тому футболістів змушували компенсувати нестачу техніки фізичною підготовкою.

"Наші футболісти абсолютно не вміють грати один в один — з цим повна катастрофа, і всі неприємності починалися саме з програшу численних мікродуелей", — розповів Сабо.

Експерт додав, що з одного боку Шовковський винен у поразці, а з іншого він працює з тими гравцями, які є у команді. Сабо вважає, що після війни український футбол доведеться "піднімати" ще років десять, оскільки дитячий спорт у країні практично знищений.

Нагадаємо, під час матчу "Реал Сосьєдад" — "Динамо" на трибунах стадіону в Іспанії був помічений прапор так званої "ДНР".

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