Сабо пояснив помилки Шовковського та розкритикував Динамо

Сабо назвав проблеми Динамо, Шовковського та українського спорту
Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо заявив, що "Динамо" не вистачає майстерності після поразки команди від "Реала Сосьєдада" у Лізі Європи. Експерт песимістично налаштований щодо перспектив київської команди в єврокубках.
Сабо розповів, чи винен Шовковський у результатах команди, в інтерв'ю Dynamo.Kiev.ua.
Йожеф Сабо не соромився в епітетах з приводу поразки "Динамо" в Іспанії. Він заявив, що "Реал Сосьєдад" просто "переїхав" свого суперника по шостому туру Ліги Європи. У експерта склалося враження, що на поле у першому таймі вийшов лише Георгій Бущан, якому майже не допомагали партнери по команді.
Перспективи "Динамо" у єврокубках
Іспанці продемонстрували на полі високу швидкість, командну гру та надійно перехоплювали м'яч при спробах киян атакувати. А ось "Динамо", на думку Сабо, не вистачило майстерності. Тренер згадав, що ще 20 років тому футболістів змушували компенсувати нестачу техніки фізичною підготовкою.
"Наші футболісти абсолютно не вміють грати один в один — з цим повна катастрофа, і всі неприємності починалися саме з програшу численних мікродуелей", — розповів Сабо.
Експерт додав, що з одного боку Шовковський винен у поразці, а з іншого він працює з тими гравцями, які є у команді. Сабо вважає, що після війни український футбол доведеться "піднімати" ще років десять, оскільки дитячий спорт у країні практично знищений.
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