Шовковський дивно відреагував на поразку Динамо від Реала Сосьєдада

Тренери Іманоль Альгуасіль та Олександр Шовковський. Фото: Reuters/Vincent West

У шостому турі Ліги Європи "Динамо" зазнало нищівної поразки від іспанського "Реала Сосьєдада". Українська команда пропустила три голи ще у першому таймі.

Олександр Шовковський був небагатослівним на післяматчевій пресконференції, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Київське "Динамо" програло шість поспіль матчів у Лізі чемпіонів. "Біло-сині" пропустили 15 голів і забили у відповідь лише один м'яч. Ця ситуація негативно позначилася на настрої головного тренера команди, який був небагатослівним після фіаско у матчі з "Реалом Сосьєдадом".

Що сказав Шовковський

Наставник "Динамо" зробив зауваження футболістам у роздягальні після першого тайму. Вони стосувалися моментів, які мали команда на полі. Олександр Шовковський попросив своїх підопічних грати так, як вони домовлялися напередодні поєдинку.

Назар Волошин після гри. Фото: Reuters/Vincent West

Після перерви "біло-сині" справді більш активно заграли в атаці та створили декілька моментів біля воріт "Реала Сосьєдада". І головне, що київська команда більше не дозволила супернику забити голи у ворота Георгія Бущана. Проте це змінило результат протистояння.

"Динамо" стало першою командою, яка втратила шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи. У цьому турнірі їй залишилося зіграти лише з турецьким "Галатасараєм" та латвійським РФШ.

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