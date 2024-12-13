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Що сказав Шовковський після вильоту Динамо із Ліги Європи

13 грудня 2024 07:46
Станіслав Костюк - Редактор
Шовковський дивно відреагував на поразку Динамо від Реала Сосьєдада
Тренери Іманоль Альгуасіль та Олександр Шовковський. Фото: Reuters/Vincent West
Станіслав Костюк - Редактор

У шостому турі Ліги Європи "Динамо" зазнало нищівної поразки від іспанського "Реала Сосьєдада". Українська команда пропустила три голи ще у першому таймі.

Олександр Шовковський був небагатослівним на післяматчевій пресконференції, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Київське "Динамо" програло шість поспіль матчів у Лізі чемпіонів. "Біло-сині" пропустили 15 голів і забили у відповідь лише один м'яч. Ця ситуація негативно позначилася на настрої головного тренера команди, який був небагатослівним після фіаско у матчі з "Реалом Сосьєдадом".

Що сказав Шовковський

Наставник "Динамо" зробив зауваження футболістам у роздягальні після першого тайму. Вони стосувалися моментів, які мали команда на полі. Олександр Шовковський попросив своїх підопічних грати так, як вони домовлялися напередодні поєдинку.

Назар Волошин
Назар Волошин після гри. Фото: Reuters/Vincent West

Після перерви "біло-сині" справді більш активно заграли в атаці та створили декілька моментів біля воріт "Реала Сосьєдада". І головне, що київська команда більше не дозволила супернику забити голи у ворота Георгія Бущана. Проте це змінило результат протистояння.

"Динамо" стало першою командою, яка втратила шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи. У цьому турнірі їй залишилося зіграти лише з турецьким "Галатасараєм" та латвійським РФШ.

Нагадаємо, захисник Олександр Зінченко опинився у списку футболістів, які зацікавили клуб з Італії.

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спорт футбол Динамо Ліга Європи тренер Олександр Шовковський

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