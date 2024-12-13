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Что сказал Шовковский после вылета Динамо из Лиги Европы

13 декабря 2024 07:46
Станислав Костюк - Редактор
Шовковский странно отреагировал на поражение Динамо от Реала Сосьедада
Тренеры Иманоль Альгуасиль и Александр Шовковский. Фото: Reuters/Vincent West
Станислав Костюк - Редактор

В шестом туре Лиги Европы "Динамо" потерпело сокрушительное поражение от испанского "Реала Сосьедада". Украинская команда пропустила три гола еще в первом тайме.

Александр Шовковский был немногословен на послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт "Динамо".  

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Киевское "Динамо" проиграло шесть подряд матчей в Лиге чемпионов. "Бело-синие" пропустили 15 голов и забили в ответ только один мяч. Эта ситуация негативно отразилась на настроении главного тренера команды, который был немногословен после фиаско в матче с "Реалом Сосьедадом". 

Что сказал Шовковский 

Наставник "Динамо" сделал замечания футболистам в раздевалке после первого тайма. Они касались моментов, которые были у команды на поле. Александр Шовковский попросил своих подопечных играть так, как они договаривались накануне поединка. 

Назар Волошин
Назар Волошин после игры. Фото: Reuters/Vincent West

После перерыва "бело-синие" действительно более активно заиграли в атаке и создали несколько моментов у ворот "Реала Сосьедада". И главное, что киевская команда больше не позволила сопернику забить голы в ворота Георгия Бущана. Однако это не изменило исход противостояния. 

"Динамо" стало первой командой, которая потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. В этом турнире ей осталось сыграть только с турецким "Галатасараем" и латвийским РФШ. 

Напомним, защитник Александр Зинченко оказался в списке футболистов, которые заинтересовали клуб из Италии. 

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спорт футбол Динамо Лига Европы тренер Александр Шовковский

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