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Сабо назвал проблемы Динамо, Шовковского и украинского футбола

13 декабря 2024 10:01
Станислав Костюк - Редактор
Сабо объяснил ошибки Шовковского и раскритиковал Динамо
Игроки "Динамо" после матча. Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что "Динамо" не хватает мастерства после поражения команды от "Реала Сосьедада" в Лиге Европы. Эксперт пессимистично настроен по поводу перспектив киевской команды в еврокубках. 

Сабо рассказал, виноват ли Шовковский в результатах команды, в интервью Dynamo.Kiev.ua

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Йожеф Сабо не стеснялся в эпитетах по поводу поражения "Динамо" в Испании. Он заявил, что "Реал Сосьедад" просто "переехал" своего соперника по шестому туру Лиги Европы. У эксперта сложилось впечатление, что на поле в первом тайме вышел только Георгий Бущан, которому почти не помогали партнеры по команде. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко хромал, когда уходил с поля. Фото: пресс-служба "Динамо"

Перспективы "Динамо" в еврокубках 

Испанцы продемонстрировали на поле высокую скорость, командную игру и надежно перехватывали мяч при попытках киевлян атаковать. А вот "Динамо", по мнению Сабо, не хватило мастерства. Тренер вспомнил, что еще 20 лет назад футболистов заставляли компенсировать недостаток техники физической подготовкой. Но команда Шовковского ничего не сумела противопоставить сопернику и в этом компоненте. 

"Наши футболисты совершенно не умеют играть один в один — с этим полная катастрофа, и все неприятности начинались именно с проигрыша многочисленных микродуэлей", — рассказал Сабо.

Эксперт добавил, что с одной стороны Шовковский виноват в поражении, а с другой он работает с теми игроками, которые есть в команде. Сабо считает, что после войны украинский футбол придется "поднимать" еще лет десять, поскольку детский спорт в стране практически уничтожен. 

Напомним, во время матча "Реал Сосьедад" — "Динамо" на трибунах стадиона в Испании был замечен флаг так называемой "ДНР". 

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Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко оказался в списке футболистов, которых "канониры" готовы отпустить в другую команду. 

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Александр Шовковский Йожеф Сабо

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