Сабо объяснил ошибки Шовковского и раскритиковал Динамо

Игроки "Динамо" после матча. Фото: пресс-служба клуба

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что "Динамо" не хватает мастерства после поражения команды от "Реала Сосьедада" в Лиге Европы. Эксперт пессимистично настроен по поводу перспектив киевской команды в еврокубках.

Сабо рассказал, виноват ли Шовковский в результатах команды, в интервью Dynamo.Kiev.ua.

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Йожеф Сабо не стеснялся в эпитетах по поводу поражения "Динамо" в Испании. Он заявил, что "Реал Сосьедад" просто "переехал" своего соперника по шестому туру Лиги Европы. У эксперта сложилось впечатление, что на поле в первом тайме вышел только Георгий Бущан, которому почти не помогали партнеры по команде.

Владимир Бражко хромал, когда уходил с поля. Фото: пресс-служба "Динамо"

Перспективы "Динамо" в еврокубках

Испанцы продемонстрировали на поле высокую скорость, командную игру и надежно перехватывали мяч при попытках киевлян атаковать. А вот "Динамо", по мнению Сабо, не хватило мастерства. Тренер вспомнил, что еще 20 лет назад футболистов заставляли компенсировать недостаток техники физической подготовкой. Но команда Шовковского ничего не сумела противопоставить сопернику и в этом компоненте.

"Наши футболисты совершенно не умеют играть один в один — с этим полная катастрофа, и все неприятности начинались именно с проигрыша многочисленных микродуэлей", — рассказал Сабо.

Эксперт добавил, что с одной стороны Шовковский виноват в поражении, а с другой он работает с теми игроками, которые есть в команде. Сабо считает, что после войны украинский футбол придется "поднимать" еще лет десять, поскольку детский спорт в стране практически уничтожен.

Напомним, во время матча "Реал Сосьедад" — "Динамо" на трибунах стадиона в Испании был замечен флаг так называемой "ДНР".

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