Флаг ДНР появился на трибуне во время матча Реала Сосьедада с Динамо

Защитник Максим Дячук борется за мяч. Фото: Reuters/Vincent West

Киевское "Динамо" с разгромным счетом проиграло в Испании местному "Реалу Сосьедаду" в Лиге Европы. Матч запомнился скандалом, который был связан с болельщиками.

Один из фанатов размахивал на трибуне флагом так называемой ДНР, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

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В матче 6 тура основного этапа Лиги Европы "Реал Сосьедад" не оставил ни единого шанса киевскому "Динамо". Уже в первом тайме в воротах украинской команды побывало три гола несмотря на то, что Георгий Бущан отразил пенальти.

Перформанс болельщиков

Фаны испанской команды эмоционально и эффектно поддерживали подопечных Иманоля Альгуасиля на протяжение всего поединка. Они пели и исполнили "Познань" — это особый ритуал, когда болельщики во время игры поворачиваются спиной к полю и начинают дружно танцевать. Таким образом они выражают восхищение действиями своей команды.

Владислав Ванат во время матча. Фото: Reuters/Vincent West

Однако не обошлось и без скандала. На одной из трибун испанского стадиона был замечен флаг так называемой "ДНР". Фанат без какой-либо клубной атрибутики размахивал им в воздухе и что-то кричал футболистам на поле.

Болельщики "Реала Сосьедада" известны в Испании приверженностью "левой", социалистической идеологии с креном в сторону коммунизма. Именно поэтому ситуация на трибуне не должна удивлять несмотря на неприятное общее впечатление.

Тем временем "Динамо" стало пока первой командой, которая досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

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