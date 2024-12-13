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Скандал на матчі Динамо — на стадіоні опинився "прапор ДНР"

13 грудня 2024 08:31
Станіслав Костюк - Редактор
Прапор ДНР з'явився на трибуні під час матчу Реала Сосьєдада з Динамо
Захисник Максим Дячук виборює м'яч. Фото: Reuters/Vincent West
Станіслав Костюк - Редактор

Київське "Динамо" з розгромним рахунком програло в Іспанії місцевому "Реалу Сосьєдаду" у Лізі Європи. Матч запам'ятався скандалом, пов'язаним з уболівальниками.

Один із фанатів розмахував на трибуні прапором так званої ДНР, повідомляє Telegram-канал Zorya Londonsk.

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У матчі 6 туру основного етапу Ліги Європи "Реал Сосьєдад" не залишив жодного шансу київському "Динамо". Вже у першому таймі у воротах української команди побувало три голи, попри те, що Георгій Бущан відбив пенальті.

Перформанс уболівальників

Фани іспанської команди емоційно й ефектно підтримували підопічних Іманоля Альгуасіля протягом всього поєдинку. Вони співали та виконали "Познань" — це особливий ритуал, коли вболівальники під час гри повертаються спиною до поля і починають дружно танцювати. У такий спосіб вони висловлюють захоплення діями своєї команди.

Владислав Ванат
Владислав Ванат під час матчу. Фото: Reuters/Vincent West

Проте не обійшлось і без скандалу. На одній із трибун іспанського стадіону було помічено прапор так званої "ДНР". Фанат без будь-якої клубної атрибутики розмахував ним у повітрі та щось кричав футболістам на полі.

Вболівальники "Реала Сосьєдада" відомі в Іспанії прихильністю до "лівої", соціалістичної ідеології з креном у бік комунізму. Саме тому ситуація на трибуні не повинна дивувати, попри неприємне загальне враження.

Тим часом "Динамо" стало поки що першою командою, яка достроково втратила шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський був небагатослівним на післяматчевій пресконференції.

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ДНР скандал футбол Динамо Ліга Європи Реал Сосьєдад

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Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

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