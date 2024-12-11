Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Названы хозяева чемпионата мира в 2030 и 2034 годах arrow

Названы хозяева чемпионата мира в 2030 и 2034 годах

11 декабря 2024 19:04
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
ФИФА утвердила хозяев ЧМ-2030 и ЧМ-2034 — турниры пройдут в семи странах
Кубок победителя Чемпионата мира ФИФА. Фото: ФИФА
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Международная федерация футбола (ФИФА) определила хозяев двух чемпионатов мира. Состоялось это на Конгрессе организации.

В 2030 году турнир примут шесть стран, сообщили в ФИФА.

Читайте также:

Кто примет чемпионаты мира

На конгрессе ФИФА приняли решения, о которых уже было известно, но теперь они получили официальный статус.

Согласно с решением, Чемпионат мира по футболу в 2030 году примут Марокко, Португалия и Испания. Также три матча состоятся в Уругвае, Парагвае и Аргентине.

Страны Южной Америки примут по одному матчу из-за того, что в 2030-м году исполняется 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира, который состоялся в Уругвае.

Чемпионат мира-2034 пройдёт в Саудовской Аравии, которая в течение последних лет вкладывает миллиарды долларов в футбол.

Как и в Катаре-2022, ЧМ-2034 состоится зимой из-за климатических особенностей региона.

Напомним, жена Ильи Забарного поражает своей красотой — как выглядит украинка.

Президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич не будет принимать кадровых решений по главному тренеру Имаду Ашуру.

"Ингулец" Александра Поворознюка стал изгоем в украинском футболе.

Олимпийский призер Парижа Илья Ковтун не вынес украинский флаг после победы.

Португалия Испания Саудовская Аравия Марокко ФИФА чемпионат мира

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:36 В Минэнерго рассказали, как долго придется жить по графикам

Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

19:32 Украинская авиакомпания заработает во время войны — что известно

19:29 Буковель готов к новому сезону — сколько стоит отдых

19:15 Фонарики не помешают — как будут выключать свет в Украине завтра

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

19:07 Налог на недвижимость – что изменится для одесситов с января

19:04 Названы хозяева чемпионата мира в 2030 и 2034 годах

18:48 "Всі. Свої" и "Залізна Крамниця" объединились в партнерстве

18:37 Отключение света в Одессе — графики и прогнозы на четверг

18:27 Синоптики предупредили об опасной погоде во Львовской области

19:36 В Минэнерго рассказали, как долго придется жить по графикам

Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

19:32 Украинская авиакомпания заработает во время войны — что известно

19:29 Буковель готов к новому сезону — сколько стоит отдых

19:15 Фонарики не помешают — как будут выключать свет в Украине завтра

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

19:07 Налог на недвижимость – что изменится для одесситов с января

19:04 Названы хозяева чемпионата мира в 2030 и 2034 годах

18:48 "Всі. Свої" и "Залізна Крамниця" объединились в партнерстве

18:37 Отключение света в Одессе — графики и прогнозы на четверг

18:27 Синоптики предупредили об опасной погоде во Львовской области

Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника