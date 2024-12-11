ФИФА утвердила хозяев ЧМ-2030 и ЧМ-2034 — турниры пройдут в семи странах

Кубок победителя Чемпионата мира ФИФА. Фото: ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) определила хозяев двух чемпионатов мира. Состоялось это на Конгрессе организации.

В 2030 году турнир примут шесть стран, сообщили в ФИФА.

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Introducing the hosts for the next two editions of the @FIFAWorldCup! 🏆



Morocco, Portugal and Spain will host in 2030, with centenary celebration matches in Argentina, Paraguay and Uruguay.



Four years later, Saudi Arabia will host the FIFA World Cup 2034™. pic.twitter.com/WdOEdNEVxH — FIFA (@FIFAcom) December 11, 2024

Кто примет чемпионаты мира

На конгрессе ФИФА приняли решения, о которых уже было известно, но теперь они получили официальный статус.

Согласно с решением, Чемпионат мира по футболу в 2030 году примут Марокко, Португалия и Испания. Также три матча состоятся в Уругвае, Парагвае и Аргентине.

Страны Южной Америки примут по одному матчу из-за того, что в 2030-м году исполняется 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира, который состоялся в Уругвае.

Чемпионат мира-2034 пройдёт в Саудовской Аравии, которая в течение последних лет вкладывает миллиарды долларов в футбол.

Как и в Катаре-2022, ЧМ-2034 состоится зимой из-за климатических особенностей региона.

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