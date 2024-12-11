ФИФА утвердила хозяев ЧМ-2030 и ЧМ-2034 — турниры пройдут в семи странах

Названы хозяева чемпионата мира в 2030 и 2034 годах
Международная федерация футбола (ФИФА) определила хозяев двух чемпионатов мира. Состоялось это на Конгрессе организации.
В 2030 году турнир примут шесть стран, сообщили в ФИФА.
Introducing the hosts for the next two editions of the @FIFAWorldCup! 🏆— FIFA (@FIFAcom) December 11, 2024
Morocco, Portugal and Spain will host in 2030, with centenary celebration matches in Argentina, Paraguay and Uruguay.
Four years later, Saudi Arabia will host the FIFA World Cup 2034™. pic.twitter.com/WdOEdNEVxH
Кто примет чемпионаты мира
На конгрессе ФИФА приняли решения, о которых уже было известно, но теперь они получили официальный статус.
Согласно с решением, Чемпионат мира по футболу в 2030 году примут Марокко, Португалия и Испания. Также три матча состоятся в Уругвае, Парагвае и Аргентине.
Страны Южной Америки примут по одному матчу из-за того, что в 2030-м году исполняется 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира, который состоялся в Уругвае.
Чемпионат мира-2034 пройдёт в Саудовской Аравии, которая в течение последних лет вкладывает миллиарды долларов в футбол.
Как и в Катаре-2022, ЧМ-2034 состоится зимой из-за климатических особенностей региона.
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