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Названо господарів чемпіонатів світу в 2030 та 2034 роках

11 грудня 2024 19:04
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
ФІФА затвердила господарів ЧС-2030 та ЧС-2034 - турніри пройдуть у семи країнах
Кубок переможця Чемпіонату світу ФІФА. Фото: ФІФА
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визначила господарів двох чемпіонатів світу. Відбулося це на Конгресі організації.

У 2030 році турнір приймуть шість країн, повідомили у ФІФА.

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На конгресі ФІФА ухвалили рішення, про які вже було відомо, але тепер вони набули офіційного статусу.

Згідно з рішенням, Чемпіонат світу з футболу у 2030 році ухвалять Марокко, Португалія та Іспанія. Також три матчі відбудуться в Уругваї, Парагваї та Аргентині.

Країни Південної Америки приймуть по одному матчу через те, що у 2030 році виповнюється 100 років з моменту проведення першого чемпіонату світу, який відбувся в Уругваї.

Чемпіонат світу-2034 пройде в Саудівській Аравії, яка протягом останніх років вкладає мільярди доларів у футбол.

Як і в Катарі-2022, ЧС-2034 відбудеться взимку через кліматичні особливості регіону.

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