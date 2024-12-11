ФІФА затвердила господарів ЧС-2030 та ЧС-2034 - турніри пройдуть у семи країнах

Кубок переможця Чемпіонату світу ФІФА. Фото: ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визначила господарів двох чемпіонатів світу. Відбулося це на Конгресі організації.

У 2030 році турнір приймуть шість країн, повідомили у ФІФА.

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Introducing hosts для next 2 editions @FIFAWorldCup ! 🏆



Марокко, Португалія і Великобританія буде host in 2030, з 1000 концертів в Argentina, Paraguay і Uruguay.



Чотири роки тому, Saudi Arabia буде host FIFA World Cup 2034™. pic.twitter.com/WdOEdNEVxH — FIFA (@FIFAcom) December 11, 2024

Хто прийме чемпіонати світу

На конгресі ФІФА ухвалили рішення, про які вже було відомо, але тепер вони набули офіційного статусу.

Згідно з рішенням, Чемпіонат світу з футболу у 2030 році ухвалять Марокко, Португалія та Іспанія. Також три матчі відбудуться в Уругваї, Парагваї та Аргентині.

Країни Південної Америки приймуть по одному матчу через те, що у 2030 році виповнюється 100 років з моменту проведення першого чемпіонату світу, який відбувся в Уругваї.

Чемпіонат світу-2034 пройде в Саудівській Аравії, яка протягом останніх років вкладає мільярди доларів у футбол.

Як і в Катарі-2022, ЧС-2034 відбудеться взимку через кліматичні особливості регіону.

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