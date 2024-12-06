У футболі каратимуть голкіперів за затягування часу

Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

У футболі хочуть побороти одну із найпопулярніших хитрих звичок гравців, яка прямо впливає на перебіг будь-якого матчу. Для цього можуть змінити правила гри.

Міжнародна рада футбольних асоціацій розглядає введення правила, за яким каратимуть голкіперів за затягування часу, пише The Times.

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Тестування цього правила вже розпочалося, і приносить певні результати.

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Нове правило футболу

Якщо голкіпер під час футбольного матчу затримує м'яч більше на 8 секунд, суддя призначатиме кутовий.

Тестування цього правила вже провели на Мальті. Тепер його планують розповсюдити на італійську молодіжну лігу U-20, оскільки, як виявилось, воно стало серйозним стримуючим фактором для воротарів, які довго тримають м'яч.

Якщо тестування буде визнано успішним, це правило можуть прийняти у всій грі.

"Випадків призначення кутових практично не було, що, безумовно, говорить нам, якщо поглянути на дані, про те, що стримуючий фактор — це саме те, що нам потрібно на даному етапі: він змушує воротарів швидше випускати м'яч із рук і повертати його в гру", — підсумував представник ради міжнародних федерацій Патрік Нельсон

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