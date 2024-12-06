В футболе будут наказывать голкиперов за затяжку времени

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

В футболе хотят побороть одну из самых популярных хитрых привычек игроков, прямо влияющую на ход любого матча. Для этого могут изменить правила игры.

Международный совет футбольных ассоциаций рассматривает введение правила, по которому будут наказываться голкиперы за затяжку времени, пишет The Times.

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Тестирование этого правила уже началось и приносит определенные результаты.

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Новое правило футбола

Если голкипер во время футбольного матча задерживает мяч на более чем 8 секунд, судья будет назначать угловой.

Тестирование этого правила уже было проведено на Мальте. Теперь его планируют распространить на итальянскую молодежную лигу U-20, поскольку, как оказалось, оно стала серьезным сдерживающим фактором для вратарей, долго удерживающих мяч.

Если тестирование будет признано успешным, это правило может быть принято во всей игре.

"Случаев назначения угловых практически не было, что, безусловно, говорит нам, если взглянуть на данные, о том, что сдерживающий фактор — это именно то, что нам нужно на данном этапе: он заставляет вратарей быстрее выпускать мяч из рук и возвращать его в игру", — подытожил представитель совета международных федераций Патрик Нельсон.

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