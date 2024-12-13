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Україна дізналася суперників у відборі на ЧС-2026

13 грудня 2024 13:53
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Збірна України дізналась суперників у відборі на ЧС-2026
Збірна України з футболу. Фото: УАФ
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Сьогодні відбулося жеребкування відбору на Чемпіонат світу з футболу 2026 року, який відбудеться в Канаді, Мексиці та США. Україна також отримала суперників на цьому етапі. 

За результатами жеребкування, Україна потрапила до групи D, повідомляє портал Новини.LIVE. Матчі відбору розпочнуться вже навесні наступного року. 

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Суперники України у відборі на ЧС-2026

Переможець 1/4 фіналу Ліги націй у матчі Франція — Хорватія, Україна, Ісландія, Азербайджан. 

 

Усі групи відбору на ЧС-2026

Група А. Переможець 1/4 фіналу Ліги націй між Німеччиною та Італією,  Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург.

Група B. Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово.

Група С. Команда, яка програла у чвертьфіналі Ліги націй між Португалією та Данією, Греція, Шотландія, Білорусь.

Група E. Переможець 1/4 фіналу Іспанія — Нідерланди, Туреччина, Грузія, Болгарія.

Група F. Переможець чвертьфіналу ЛН Португалія — Данія, Угорщина, Ірландія, Вірменія.

Група G. Команда, яка програла у чвертьфіналі ЛН Іспанія — Нідерланди, Польща, Фінляндія, Литва, Мальта.

Група Н. Австрія, Румунія, Боснія і Герцеговина, Кіпр, Сан-Маріно. 

Група I. Команда, яка програла чвертьфінал ЛН Німеччина — Італія, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова. 

Група J. Бельгія, Вельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн. 

Група К. Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андорра. 

Група L Команда, яка програла чвертьфінал ЛН Франція — Хорватія, Чехія, Чорногорія, Фарери, Гібралтар. 

 

Правила відбору на ЧС-2026

Відбір стартує в березні 2025 року та завершиться у листопаді того ж року. Переможці кожної з груп гарантують собі місце на ЧС. 

У березні 2026 року будуть визначені ще чотири місця від Європи. Це буде плей-оф за участі 16 команд: 12 збірних, які посіли другі місця у групах відбору та чотирьох найкращих за рейтингом переможців груп Ліги націй, яуі не кваліфікуються до турніру через відбір.

Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці. 

Нагадаємо, під час останнього матчу "Динамо" в Лізі Європи було помічено прапор так званої "ДНР". 

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