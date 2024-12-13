Новый чемпион мира по шахматам не смог побить рекорд украинца Пономарева

Чемпион мира по шахматам Гукеш Доммаражу. Фото: Eng Chin An/FIDE.

В шахматном мире появился новый "король". Он стал почти самым молодым в истории.

За шахматную "корону" накануне боролись представитель Китая Дин Лижень и представитель Индии Гукеш Доммараджу, сообщает chess.com. В итоге действующий обладатель титула Дин Лижень сложил свои полномочия.

Читайте также:

Украинец Руслан Пономарев Фото: fide.com

Кто такой Гукеш и при чем здесь Руслан Пономарев

Индус Гукеш Доммараджу был чемпионом мира по шахматам в категории до 12 лет. Выполнил норму международного мастера в марте 2018 года. В январе 2019 года получил от FIDE звание гроссмейстера.

Гукеш завоевал титул в 18 лет, 6 месяцев и 13 дней. Но не стал самым молодым чемпионом в истории.

Им до сих пор является украинский гроссмейстер Руслан Пономарев, который, как отмечают СМИ, выиграл отдельный титул чемпиона мира в турнире на выбывание в 2002 году в младшем возрасте.

Напомним, известный тренер назвал текущие проблемы киевского "Динамо".

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко зимой может перейти в другую команду.

Украинского форварда Артема Довбика во время матча с "Брагой" поддержала жена.

Во время матча "Динамо" против "Реал Сосьедад" был замечен флаг так называемой "ДНР".