Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Новый "шахматный король" не преодолел "вечный" рекорд украинца arrow

Новый "шахматный король" не преодолел "вечный" рекорд украинца

13 декабря 2024 12:15
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Новый чемпион мира по шахматам не смог побить рекорд украинца Пономарева
Чемпион мира по шахматам Гукеш Доммаражу. Фото: Eng Chin An/FIDE.
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В шахматном мире появился новый "король". Он стал почти самым молодым в истории.

За шахматную "корону" накануне боролись представитель Китая Дин Лижень и представитель Индии Гукеш Доммараджу, сообщает chess.com. В итоге действующий обладатель титула Дин Лижень сложил свои полномочия.

Читайте также:
Руслан Пономарев
Украинец Руслан Пономарев Фото: fide.com

Кто такой Гукеш и при чем здесь Руслан Пономарев

Индус Гукеш Доммараджу был чемпионом мира по шахматам в категории до 12 лет. Выполнил норму международного мастера в марте 2018 года. В январе 2019 года получил от FIDE звание гроссмейстера.

Гукеш завоевал титул в 18 лет, 6 месяцев и 13 дней. Но не стал самым молодым чемпионом в истории.

Им до сих пор является украинский гроссмейстер Руслан Пономарев, который, как отмечают СМИ, выиграл отдельный титул чемпиона мира в турнире на выбывание в 2002 году в младшем возрасте.

Напомним, известный тренер назвал текущие проблемы киевского "Динамо".

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко зимой может перейти в другую команду.

Украинского форварда Артема Довбика во время матча с "Брагой" поддержала жена.

Во время матча "Динамо" против "Реал Сосьедад" был замечен флаг так называемой "ДНР".

спорт рекорд Шахматы чемпионат мира спортсмены

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:21 Более 280 целей — чем Россия атаковала Украину сегодня

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

12:03 Атака России на Одессу сегодня утром — какие последствия

12:00 Оригинальные подарки на Рождество для всей семьи — лучшие идеи

11:57 Россия атакует Сумы — раздались звуки взрывов

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь

11:52 Пол страны без света — Укрэнерго показало обновленные графики

11:45 Российские обстрелы на Херсонщине убили гражданских — фото

11:42 ДТЭК обновил графики на пятницу — когда у одесситов будет свет

11:30 Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем

12:21 Более 280 целей — чем Россия атаковала Украину сегодня

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

12:03 Атака России на Одессу сегодня утром — какие последствия

12:00 Оригинальные подарки на Рождество для всей семьи — лучшие идеи

11:57 Россия атакует Сумы — раздались звуки взрывов

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь

11:52 Пол страны без света — Укрэнерго показало обновленные графики

11:45 Российские обстрелы на Херсонщине убили гражданских — фото

11:42 ДТЭК обновил графики на пятницу — когда у одесситов будет свет

11:30 Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам