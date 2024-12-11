Юний українець виступить на Кубку світу зі скелетону

Юний скелетоніст Владислав Клименко Фото: IBSF

У складі збірної України зі скелетону на наступний етап Кубка світу сталася історична зміна. До змагань допустили вундеркінда, який вже став наймолодшим учасником КС в історії.

До складу збірної на етап у латвійській Сігулді увійшов 15-річний Владислав Клименко, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Таким чином, він разом з Владиславом Гераскевичем зовсім скоро буде боротися за медалі КС у історичному для України сезоні, коли наша збірна має право виставляти на змагання відразу двох спортсменів.

Що відомо про Владислава Клименка

Клименко замінив у збірній 17-річного Ярослава Лавренюка, якому довелося відлучитись для складання іспитів.

Це не перший виступ Клименка на Кубку світу. Він дебютував минулого сезону на змаганнях в Альтенберзі, де посів 34-е місце.

Цього сезону він виступав на Кубку Європи, де найкращим його результатом було 25-е місце.

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