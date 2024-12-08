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Підручний оцінив свої виступи на Кубку світу з біатлону

8 грудня 2024 18:34
Станіслав Костюк - Редактор
Підручний назвав причину невдачі у перших перегонах Кубка світу з біатлону
Дмитро Підручний перед гонкою. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/
Станіслав Костюк - Редактор

Відомий український спортсмен Дмитро Підручний прокоментував чоловічий масстарт у рамках останнього дня змагань першого етапу Кубка світу з біатлону.

Капітан збірної України з біатлону посів 25 місце у загальному заліку, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Одразу троє українських біатлоністів взяли участь у перших перегонах на Кубку світу. Віталій Мандзін посів 27 місце, Дмитро Підручний став 25-м, а Антон Дудченко продемонстрував найкращий результат для України та фінішував на 12 місці.

Дмитро Підручний
Дмитро Підручний готується до стрілянини. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Що Підручний сказав про свій результат

Провідний український біатлоніст припустився п'яти промахів під час стрільби. Він визнав, що після цього було складно розраховувати на високий результат навіть за те, що ніхто з суперників не може похвалитися відсутністю промахів. Підручний задоволений тим, як боровся на трасі, де Дмитру вдалось нав'язати боротьбу конкурентам.

Дмитро Підручний
Дмитро Підручний під час перегонів. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Капітан збірної України не хоче робити висновків про свій виступ на одному етапі. Перший висновок піде після триместру. Підручний пообіцяв зробити висновки з приводу невдач під час стрільби та попрацювати над цим компонентом.

"Радує, що від гонки до гонки додаю, у мас-старті почував себе краще, ніж у попередніх гонках. Думаю, що це результат об'ємної роботи, яка була зроблена", — пояснив Підручний.

Перше місце у гонці посів француз Ерік Перро. Потім фінішував його співвітчизник Кентен Фійон-Майє, третім до фінішу прийшов норвежець Стурла Гольм Легрейд.

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спорт Біатлон Дмитро Підручний Збірна України з біатлону Кубок світу з біатлону

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