Підручний назвав причину невдачі у перших перегонах Кубка світу з біатлону

Дмитро Підручний перед гонкою. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Відомий український спортсмен Дмитро Підручний прокоментував чоловічий масстарт у рамках останнього дня змагань першого етапу Кубка світу з біатлону.

Капітан збірної України з біатлону посів 25 місце у загальному заліку, повідомляє "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Одразу троє українських біатлоністів взяли участь у перших перегонах на Кубку світу. Віталій Мандзін посів 27 місце, Дмитро Підручний став 25-м, а Антон Дудченко продемонстрував найкращий результат для України та фінішував на 12 місці.

Дмитро Підручний готується до стрілянини. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Що Підручний сказав про свій результат

Провідний український біатлоніст припустився п'яти промахів під час стрільби. Він визнав, що після цього було складно розраховувати на високий результат навіть за те, що ніхто з суперників не може похвалитися відсутністю промахів. Підручний задоволений тим, як боровся на трасі, де Дмитру вдалось нав'язати боротьбу конкурентам.

Дмитро Підручний під час перегонів. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Капітан збірної України не хоче робити висновків про свій виступ на одному етапі. Перший висновок піде після триместру. Підручний пообіцяв зробити висновки з приводу невдач під час стрільби та попрацювати над цим компонентом.

"Радує, що від гонки до гонки додаю, у мас-старті почував себе краще, ніж у попередніх гонках. Думаю, що це результат об'ємної роботи, яка була зроблена", — пояснив Підручний.

Перше місце у гонці посів француз Ерік Перро. Потім фінішував його співвітчизник Кентен Фійон-Майє, третім до фінішу прийшов норвежець Стурла Гольм Легрейд.

Нагадаємо, український тренер Юрій Максимов згадав, що йому не зміг вибачити Валерій Лобановський.

Колишній наставник мадридського "Реала" Зінедін Зідан поділився своїми планами щодо продовження кар'єри.

Вболівальники не побачать довгоочікуваного бою Ф'юрі, який вирішив знайти для себе іншого суперника.

Дружина Кахи Каладзе, попри позицію чоловіка, продовжує вести свій бізнес в Україні.