Віталій Мандзин — перший українець у синій майці лідера Кубку світу з біатлону

Віталій Мандзин. Фото: biathlon.com.ua

У новому сезоні Кубку світу з біатлону пройшли лише перші дві гонки у чоловіків, але вже є перші несподіванки. На етапі в фінському Контіолахті неймовірний результат показує 21-річний українець Віталій Мандзин.

Український біатлоніст одягнув синю майку лідера загального заліку серед біатлоністів до 23 років, повідомив портал Новини.LIVE.

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Історичне досягнення Мандзина

Мандзин став першим в історії українцем у синій майці лідера для біатлоністів до 23 років.

Українець зміг стати першим після двох гонок — короткої індивідуальної та спринту.

У короткій індивідуальній гонці Мандзин став четвертим, а у спринті 14-м. У загальному заліку U-23 він йде першим з 82 очками в активі. На другій позиції американець Кэмпбелл Райт – 68 балів. У Яна Гунки (Польща) — чотири, а у Артту Хейкінена (Фінляндія) — два.

У загальному заліку Кубку світу Мандзин йде на шостій позиції.

Загальне шосте місце допомогло Мандзину кваліфікуватись у масстарт, який пройде 8 грудня в Контіолахті.

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