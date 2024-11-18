Зруйновані спортивні об'єкти України: скільки втратили за 1000 днів війни

СК "Іллічівець" у Маріуполі. Фото: mrpl.city

Після 24 лютого 2022 року на території України відбувається повномасштабне російське вторгнення. За 1000 днів війни постраждало дуже багато спортивних об'єктів.

Портал Новини.LIVE намагається згадати про зруйновані об'єкти спортивної інфраструктури.

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Скільки об'єктів зруйнувала Росія

За останніми даними Міністерства молоді та спорту, Україна втратила 77 стадіонів, 52 спорткомплекси, 102 спортивні бази та школи, 174 спортзали, 61 спортивний майданчик, 15 басейнів, шість дідових арен, п'ять яхт-клубів, три тири, дві спортивні бази для гри велосипедного комплексу, одна кінно-спортивна база та одна база для лижних гонок та біатлону.

Загалом на території України постраждали понад 500 спортивних об'єктів.

Біатлонна тренувальна база для лижних гонок та біатлону. Фото: "Суспільне Чернігів"

Найбільше постраждала від дій росіян Харківська область, де знищено 163 об'єкти, на Луганщині — 95, на Донеччині — 72, Херсонщині — 79, у Миколаївській області — 26, у Дніпропетровській — 16, у Київській та Чернігівській по 11 об'єктів, у Сумській — вісім, Запорізькій — шість, Житомирській — п'ять, Одеській — чотири та у Києві — п'ять.

Також варто врахувати, що кількість об'єктів постійно зростає. Восени було повністю знищено центр підготовки олімпійських та паралімпійських спортсменів у Кураховому.

Спортивний комплекс "Олімпійський" у Курахово. Фото: Сергій Окунєв/NV

Багато об'єктів були дуже важливими для підготовки українських спортсменів, а деякі з них були єдиними центрами підготовки.

На Чернігівщині найбільшою втратою став не центральний футбольний стадіон. Найпотужнішим ударом була втрата центру олімпійської підготовки з біатлону.

Альтаїр, Дружківка. Фото: "Радіо Свобода"

У Маріуполі постраждали дуже багато об'єктів, які активно фінансували з державних та приватних коштів. Ті самі СК "Іллічівець", СК "Азовмаш", льодова арена, стадіон ім. В. Бойка та безліч інших об'єктів.

Льодовий палац спорту "Альтаїр" у Дружківці зруйновано

Басейн "Нептун" у Маріуполі зруйновано

Стадіон "Азовець" у Маріуполі зруйновано

Тренувальна база ФК "Маріуполь" зруйнована

Стадіон ім. В. Бойка у Маріуполі зруйновано

Нова льодова арена "Маріуполь" зруйнована

СК "Азовмаш" та "Іллічівець" у Маріуполі зруйновано

Стадіон "Авангард" у Бахмуті серйозно пошкоджено

Стадіон "Хімік" у Сєвєродонецьку зруйновано

Палац спорту у Лисичанську зруйновано

Стадіон "Юність" у Рубіжному зруйновано

Спортивні комплекси "Олімп" та "Локомотив" у Харкові пошкоджені

Стадіон "Сонячний" у Харкові зруйновано

Стадіон "Динамо" у Харкові пошкоджено

Стадіон "Металіст" у Харкові частково пошкоджено

Стадіон "Кремінь-Арена" у Кременчуці пошкоджено

Басейн у Сумах пошкоджено

Стадіон "Локомотив" у Куп'янську зруйновано

Стадіон "Славутич-Арена" у Запоріжжі частково пошкоджено

Стадіон "Торпедо" у Запоріжжі зруйновано

Стадіон ім. Куца у Троянці частково пошкоджений

Центральний стадіон у Миколаєві пошкоджено

Центральний стадіон у Чернігові зруйновано

Стадіон "Чернігів-Арена" пошкоджено

Опубліковані назви пошкоджених об'єктів — це лише мала частина, оскільки їх набагато більше.

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