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Россия разбомбила один из лучших центров подготовки олимпийцев

6 ноября 2024 12:39
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Россия уничтожила спорткомплекс Олимпийский в Курахово — фото
Бассейн спортивного комплекса до сброса бомб. Фото: kurahovo.moe
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Россия продолжает атаковать украинскую спортивную инфраструктуру. От бомб уничтожены одни из самых лучших комплексов.

Очередной сброс бомб уничтожил один из лучших спорткомплексов в Донецкой области, сообщил НОК Украины.

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Спортивный комплекс "Олимпийский" Курахово
Спортивный комплекс "Олимпийский". Фото: Сергей Окунев/NV

Олимпийцы и паралимпийцы остались без центра подготовки

По информации НОК, российские бомбардировщики сбросили несколько бомб на спортивный комплекс "Олимпийский" в Курахово.

Спортивный комплекс "Олимпийский" Курахово
Спортивный комплекс "Олимпийский". Фото: Сергей Окунев/NV

Центр подготовки олимпийцев и паралимпийцев состоял из нескольких крупных спортзалов, тренажерного центра и открытого бассейна на 50 м с трибунами для болельщиков, а также бани.

После начала боевых действий в 2014 году спорткомплекс был закрыт. Снова он заработал в 2019 году.

Спортивный комплекс "Олимпийский" Курахово
Спортивный комплекс "Олимпийский". Фото: Сергей Окунев/NV

В НОК отметили, что спорткомплекс полностью уничтожен. Восстановить его почти невозможно, поскольку сломаны крыши, несущие конструкции, межэтажные перекрытия и стены.

"В разрушенных кабинетах до сих пор находятся детские награды, медали и кубки, добытые на соревнованиях, которые проводились в этом спортивном комплексе", — говорится в сообщении.

Спортивный комплекс "Олимпийский" Курахово
Спортивный комплекс "Олимпийский". Фото: Сергей Окунев/NV

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