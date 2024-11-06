Россия уничтожила спорткомплекс Олимпийский в Курахово — фото

Бассейн спортивного комплекса до сброса бомб. Фото: kurahovo.moe

Россия продолжает атаковать украинскую спортивную инфраструктуру. От бомб уничтожены одни из самых лучших комплексов.

Очередной сброс бомб уничтожил один из лучших спорткомплексов в Донецкой области, сообщил НОК Украины.

Читайте также:

Спортивный комплекс "Олимпийский". Фото: Сергей Окунев/NV

Олимпийцы и паралимпийцы остались без центра подготовки

По информации НОК, российские бомбардировщики сбросили несколько бомб на спортивный комплекс "Олимпийский" в Курахово.

Спортивный комплекс "Олимпийский". Фото: Сергей Окунев/NV

Центр подготовки олимпийцев и паралимпийцев состоял из нескольких крупных спортзалов, тренажерного центра и открытого бассейна на 50 м с трибунами для болельщиков, а также бани.

После начала боевых действий в 2014 году спорткомплекс был закрыт. Снова он заработал в 2019 году.

Спортивный комплекс "Олимпийский". Фото: Сергей Окунев/NV

В НОК отметили, что спорткомплекс полностью уничтожен. Восстановить его почти невозможно, поскольку сломаны крыши, несущие конструкции, межэтажные перекрытия и стены.

"В разрушенных кабинетах до сих пор находятся детские награды, медали и кубки, добытые на соревнованиях, которые проводились в этом спортивном комплексе", — говорится в сообщении.

Спортивный комплекс "Олимпийский". Фото: Сергей Окунев/NV

Напомним, мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих рассказала, о каком еще рекорде мечтает.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сильно удивил, что не вызвал на матчи Лиги наций капитана и вицекапитана команды.

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик готов переехать в чемпионат Италии.