Английский клуб Шеффилд Уэнсдей неожиданно поддержал россиян

Футболист "Шеффилда" Макс Лоу борется за мяч. Фото: Reuters/Max Lowe

Во время поединка 1/8 Кубка английской лиги с участием "Брентфордом" и "Шеффилд Уэнсдей" произошел скандал. Логотип спонсора одной из команд оскорбил многих болельщиков, которые собрались на стадионе.

Футбольная Ассоциация Англии проведет расследование по поводу титульного спонсора "Шеффилда", сообщает Daily Mail.

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Во вторник, 28 октября, "Брентфорд" принял "Шеффилд Уэнсдей" в рамках 1/8 Кубка английской лиги. Команда завершили основное время со счетом 1:1, после чего хозяева поля победили по пенальти 5:4.

Футболисты "Шеффилд Уэнсдей" во время серии пенальти. Фото: Reuters/John Sibley

Скандал во время матча

Внимание большинства болельщиков привлек логотип титульного спонсора "Шеффилд Уэнсдей". На груди футболистов команды Дэнни Реля было крупными буквами написано слово "Москва". В адрес "сов" сразу же посыпались обвинения в поддержку России, которая уже больше двух лет ведет полномасштабную войну против Украины.

"Шеффилд" сразу же объяснил, кто является титульным спонсором команды. Оказалось, что речь идет о компании Matveev Office Construction, которая занимается изготовлением модульных домов. Этот тезис не удовлетворил чиновников FA, которые проводят проверку в отношении инцидента.

В составе "Брентфорда" выступает форвард молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк, который не вышел на поле в игре против "Шеффилда".

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