Англійський клуб Шеффілд Венсдей несподівано підтримав росіян

Футболіст "Шефілда" Макс Лоу бореться за м'яч. Фото: Reuters/Max Lowe

Під час поєдинку 1/8 Кубка англійської ліги за участю "Брентфордом" та "Шеффілд Венсдей" стався скандал. Логотип спонсора однієї з команд образив багатьох уболівальників, які зібралися на стадіоні.

Футбольна Асоціація Англії проведе розслідування з приводу титульного спонсора "Шеффілда", повідомляє Daily Mail.

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У вівторок, 28 жовтня, "Брентфорд" прийняв "Шеффілд Венсдей" у рамках 1/8 Кубка англійської ліги. Команда завершили основний час із рахунком 1:1, після чого господарі поля перемогли за пенальті 5:4.

Футболісти "Шеффілд Венсдей" під час серії пенальті. Фото: Reuters/John Sibley

Скандал під час матчу

Увагу більшості вболівальників привернув логотип титульного спонсора "Шеффілд Венсдей". На грудях футболістів команди Денні Реля було великими літерами написане слово "Москва". На адресу "сов" відразу ж посипалися звинувачення на підтримку Росії, яка вже понад два роки веде повномасштабну війну проти України.

"Шеффілд" відразу ж пояснив, хто є титульним спонсором команди. Виявилося, що йдеться про компанію Matveev Office Construction, яка займається виготовленням модульних будинків. Ця теза не задовольнила чиновників FA, які проводять перевірку щодо інциденту.

У складі "Брентфорда" виступає форвард молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк, який не вийшов на поле у грі проти "Шеффілда".

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