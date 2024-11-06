Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Росія розбомбила один з найкращих центрів підготовки олімпійців arrow

Росія розбомбила один з найкращих центрів підготовки олімпійців

6 листопада 2024 12:39
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Росія знищила спорткомплекс Олімпійський у Кураховому — фото
Басейн спортивного комплексу до скиду бомб. Фото: kurahovo.moe
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Росія продовжує атакувати українську спортивну інфраструктуру. Від бомб знищуються одні з найкращих комплексів.

Черговий скид бомб знищив один із найкращих спорткомплексів у Донецькій області, повідомив НОК України.

Читайте також:
Спортивный комплекс "Олимпийский" Курахово
Спортивний комплекс "Олімпійський". Фото: Сергій Окунєв/NV

 

Олімпійці та паралімпійці залишились без центру підготовки

За інформацією НОК, російські бомбардувальники скинули декілька бомб на спортивний комплекс "Олімпійський" у Кураховому.

Спортивный комплекс "Олимпийский" Курахово
Спортивний комплекс "Олімпійський". Фото: Сергій Окунєв/NV

Центр підготовки олімпійців та паралімпійців складався з кількох великих спортзалів, тренажерного центру і відкритого басейну на 50 метрів з трибунами для уболівальників, а також лазні.

Після початку бойових дій в 2014 році спорткомплекс закрили. Знову він запрацював у 2019 році.

Спортивный комплекс "Олимпийский" Курахово
Спортивний комплекс "Олімпійський". Фото: Сергій Окунєв/NV

В НОК зазначили, що спорткомплекс повністю знищено. Відновити його майже неможливо, оскільки зламані дах, несучі конструкції, міжповерхові перекриття та стіни.

"У зруйнованих кабінетах досі знаходяться дитячі нагороди, медалі та кубки, які були здобуті на змаганнях, що проводилися у цьому спортивному комплексі", — йдеться в повідомленні.

Спортивный комплекс "Олимпийский" Курахово
Спортивний комплекс "Олімпійський". Фото: Сергій Окунєв/NV

Нагадаємо, світова рекордсменка в стрибках у висоту Ярослава Магучіх розповіла, про який ще рекорд мріє.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров сильно здивував, що не викликав на матчі Ліги націй капітана та віцекапітана команди.

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик готовий переїхати в чемпіонат Італії.

авіабомба НОК України війна в Україні спорт інфраструктура

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:50 Трамп готує переможний мітинг після виборів, — ЗМІ

14:49 Недоотримали 30% врожаю — на ринку дефіцит популярного овочу

14:45 Нардепка спрогнозувала дії Трампа, якщо його розізлить Кремль

14:37 Відключення світла взимку — в Укренерго назвали умови

14:33 Шукали жертв у мережі — в Одесі судитимуть банду розбійників

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

14:30 Робота із зарплатою від 40 тис. грн — вакансії від Держзайнятості

14:28 Зірки проти Трампа — хто зі знаменитостей не підтримує його

14:27 Металурги висловились щодо бронювання підприємств в Україні

14:24 Чи варто використовувати хвойні дрова для опалення дому

14:18 У Садового закликають львів'ян на вишкіл з Третьою штурмовою

14:50 Трамп готує переможний мітинг після виборів, — ЗМІ

14:49 Недоотримали 30% врожаю — на ринку дефіцит популярного овочу

14:45 Нардепка спрогнозувала дії Трампа, якщо його розізлить Кремль

14:37 Відключення світла взимку — в Укренерго назвали умови

14:33 Шукали жертв у мережі — в Одесі судитимуть банду розбійників

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

14:30 Робота із зарплатою від 40 тис. грн — вакансії від Держзайнятості

14:28 Зірки проти Трампа — хто зі знаменитостей не підтримує його

14:27 Металурги висловились щодо бронювання підприємств в Україні

14:24 Чи варто використовувати хвойні дрова для опалення дому

14:18 У Садового закликають львів'ян на вишкіл з Третьою штурмовою

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

Text

13:03 Перемога Трампа та можливий вихід ЗСУ з Курщини — ефір День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявив, що вплине на збільшення бюджету допомоги від США

Text

12:06 Забезпечення військових — скільки закладено в бюджеті на МОУ

Text

09:33 Республіканці в Сенаті США та підрахунок голосів — Новини.LIVE

Text

08:00 Вибори у США та збої в роботі телефонів — ефір Ранок.LIVE

5 листопада 2024
Text

22:06 Економіст пояснив, чому Китай заборонив криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три місяці — Ілона Мазур у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:37 Вибори в США — влада посилює заходи безпеки

Text

19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

Text

19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі