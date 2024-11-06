Росія знищила спорткомплекс Олімпійський у Кураховому — фото

Басейн спортивного комплексу до скиду бомб. Фото: kurahovo.moe

Росія продовжує атакувати українську спортивну інфраструктуру. Від бомб знищуються одні з найкращих комплексів.

Черговий скид бомб знищив один із найкращих спорткомплексів у Донецькій області, повідомив НОК України.

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Спортивний комплекс "Олімпійський". Фото: Сергій Окунєв/NV

Олімпійці та паралімпійці залишились без центру підготовки

За інформацією НОК, російські бомбардувальники скинули декілька бомб на спортивний комплекс "Олімпійський" у Кураховому.

Спортивний комплекс "Олімпійський". Фото: Сергій Окунєв/NV

Центр підготовки олімпійців та паралімпійців складався з кількох великих спортзалів, тренажерного центру і відкритого басейну на 50 метрів з трибунами для уболівальників, а також лазні.

Після початку бойових дій в 2014 році спорткомплекс закрили. Знову він запрацював у 2019 році.

Спортивний комплекс "Олімпійський". Фото: Сергій Окунєв/NV

В НОК зазначили, що спорткомплекс повністю знищено. Відновити його майже неможливо, оскільки зламані дах, несучі конструкції, міжповерхові перекриття та стіни.

"У зруйнованих кабінетах досі знаходяться дитячі нагороди, медалі та кубки, які були здобуті на змаганнях, що проводилися у цьому спортивному комплексі", — йдеться в повідомленні.

Спортивний комплекс "Олімпійський". Фото: Сергій Окунєв/NV

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