Разрушенные спортивные объекты Украины: сколько потеряли за 1000 дней войны

СК "Ильичевец" в Мариуполе. Фото: mrpl.city

После 24 февраля 2022 года на территории Украины проходит полномасштабное российское вторжение. За 1000 дней войны пострадало множество спортивных объектов.

Портал Новини.LIVE пытается вспомнить об разрушенных объектах спортивной инфраструктуры.

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Сколько объектов разрушила Россия

По информации Министерства молодежи и спорта, Украина потеряла 77 стадионов, 52 спорткомплекса, 102 спортивные базы и школы, 174 спортзала, 61 спортивную площадку, 15 бассейнов, шесть ледовых арен, пять яхт-клубов, три тира, две спортивные базы для гребли, два велосипедных комплекса, одна конно-спортивная база и одна база для лыжных гонок и биатлона.

Всего на территории Украины пострадало более 500 спортивных объектов.

Биатлонная тренировочная база для лыжных гонок и биатлона. Фото: "Суспільне Чернігів"

Самой пострадавшей от действий россиян стала Харьковская область, где уничтожено 163 объекта, на Луганщине — 95, на Донетчине — 72, Херсонщине — 79, в Николаевской области — 26, в Днепропетровской — 16, в Киевской и Черниговской по 11 объектов, в Сумской — восемь, Запорожской — шесть, Житомирской — пять, Одесской — четыре и в Киеве — пять.

Также стоит учесть, что количество объектов постоянно увеличивается. Осенью был полностью уничтожен центр подготовки олимпийских и паралимпийских спортсменов в Курахово.

Спортивный комплекс "Олимпийский". Фото: Сергей Окунев/NV

Многие объекты были очень важны для подготовки украинских спортсменов, а некоторые из них были единственными центрами подготовки.

На Черниговщине самой большой потерей стал не центральный футбольный стадион. Мощнейшим ударом была потеря центра олимпийской подготовки по биатлону.

Альтаир, Дружковка. Фото: "Радио Свобода"

В Мариуполе пострадали очень много объектов, которые активно финансировали из государственных и частных средств. Те же СК "Ильичевец", СК "Азовмаш", ледовая арена, стадион им. В. Бойко и множество других объектов.

Ледовый дворец спорта "Альтаир" в Дружковке разрушен

Бассейн "Нептун" в Мариуполе разрушен

Стадион "Азовец" в Мариуполе разрушен

Тренировочная база ФК "Мариуполь" разрушена

Стадион им. В. Бойко в Мариуполе разрушен

Новая ледовая арена "Мариуполь" разрушена

СК "Азовмаш" и "Ильичевец" в Мариуполе разрушены

Стадион "Авангард" в Бахмуте серьезно поврежден

Стадион "Химик" в Северодонецке разрушен

Дворец спорта в Лисичанске разрушен

Стадион "Юность" в Рубежном разрушен

Спортивные комплексы "Олимп" и "Локомотив" в Харькове повреждены

Стадион "Солнечный" в Харькове разрушен

Стадион "Динамо" в Харькове поврежден

Стадион "Металлист" в Харькове частично поврежден

Стадион "Кремень-Арена" в Кременчуге поврежден

Бассейн в Сумах поврежден

Стадион "Локомотив" в Купянске разрушен

Стадион "Славутич-Арена" в Запорожье частично поврежден

Стадион "Торпедо" в Запорожье разрушен

Стадион им. Куца в Троянце частично поврежден

Центральный стадион в Николаеве поврежден

Центральный стадион в Чернигове разрушен

Стадион "Чернигов-Арена" поврежден

Опубликованные названия поврежденных объектов — это лишь малая часть, поскольку их намного больше.

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