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Какую спортивную инфраструктуру потеряла Украина из-за войны

18 ноября 2024 11:37
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Разрушенные спортивные объекты Украины: сколько потеряли за 1000 дней войны
СК "Ильичевец" в Мариуполе. Фото: mrpl.city
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

После 24 февраля 2022 года на территории Украины проходит полномасштабное российское вторжение. За 1000 дней войны пострадало множество спортивных объектов.

Портал Новини.LIVE пытается вспомнить об разрушенных объектах спортивной инфраструктуры.

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СК Локомотив
Спорткомплекс "Локомотив" в Киеве. Фото: "Укрзализныця"

Сколько объектов разрушила Россия

По информации Министерства молодежи и спорта, Украина потеряла 77 стадионов, 52 спорткомплекса, 102 спортивные базы и школы, 174 спортзала, 61 спортивную площадку, 15 бассейнов, шесть ледовых арен, пять яхт-клубов, три тира, две спортивные базы для гребли, два велосипедных комплекса, одна конно-спортивная база и одна база для лыжных гонок и биатлона.

Всего на территории Украины пострадало более 500 спортивных объектов.

Биатлонная база возле Чернигова
Биатлонная тренировочная база для лыжных гонок и биатлона. Фото: "Суспільне Чернігів"

Самой пострадавшей от действий россиян стала Харьковская область, где уничтожено 163 объекта, на Луганщине  — 95, на Донетчине — 72, Херсонщине — 79, в Николаевской области — 26, в Днепропетровской — 16, в Киевской и Черниговской по 11 объектов, в Сумской — восемь, Запорожской — шесть, Житомирской — пять, Одесской — четыре и в Киеве — пять.

Также стоит учесть, что количество объектов постоянно увеличивается. Осенью был полностью уничтожен центр подготовки олимпийских и паралимпийских спортсменов в Курахово.

Спортивный комплекс "Олимпийский" Курахово
Спортивный комплекс "Олимпийский". Фото: Сергей Окунев/NV

Многие объекты были очень важны для подготовки украинских спортсменов, а некоторые из них были единственными центрами подготовки.

На Черниговщине самой большой потерей стал не центральный футбольный стадион. Мощнейшим ударом была потеря центра олимпийской подготовки по биатлону.

Альтаир, Дружковка
Альтаир, Дружковка. Фото: "Радио Свобода"

В Мариуполе пострадали очень много объектов, которые активно финансировали из государственных и частных средств. Те же СК "Ильичевец", СК "Азовмаш", ледовая арена, стадион им. В. Бойко и множество других объектов.

  • Ледовый дворец спорта "Альтаир" в Дружковке разрушен
  • Бассейн "Нептун" в Мариуполе разрушен
  • Стадион "Азовец" в Мариуполе разрушен
  • Тренировочная база ФК "Мариуполь" разрушена
  • Стадион им. В. Бойко в Мариуполе разрушен
  • Новая ледовая арена "Мариуполь" разрушена
  • СК "Азовмаш" и "Ильичевец" в Мариуполе разрушены
  • Стадион "Авангард" в Бахмуте серьезно поврежден
  • Стадион "Химик" в Северодонецке разрушен
  • Дворец спорта в Лисичанске разрушен
  • Стадион "Юность" в Рубежном разрушен
  • Спортивные комплексы "Олимп" и "Локомотив" в Харькове повреждены
  • Стадион "Солнечный" в Харькове разрушен
  • Стадион "Динамо" в Харькове поврежден
  • Стадион "Металлист" в Харькове частично поврежден
  • Стадион "Кремень-Арена" в Кременчуге поврежден
  • Бассейн в Сумах поврежден
  • Стадион "Локомотив" в Купянске разрушен
  • Стадион "Славутич-Арена" в Запорожье частично поврежден
  • Стадион "Торпедо" в Запорожье разрушен
  • Стадион им. Куца в Троянце частично поврежден
  • Центральный стадион в Николаеве поврежден
  • Центральный стадион в Чернигове разрушен
  • Стадион "Чернигов-Арена" поврежден

Опубликованные названия поврежденных объектов — это лишь малая часть, поскольку их намного больше.

Напомним, сборную Украины может возглавить знаменитый тренер из-за рубежа

Киевское "Динамо" может потерять сразу трех опытных игроков, в числе которых капитан команды. 

Бывший форвард "Днепра" и "Шахтера" Евгений Селезнев рассказал, почему не может быть тренером как Руслан Ротань.

война спорт футбол обстрелы инфраструктура 1000 дней войны

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